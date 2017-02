Un coup de frein brutal aux ambitions de la droite

«La démocratie directe, c’est merveilleux, s’exclame Regula Rytz (BE), présidente des Verts. Même si on perd aux élections, on a toujours le peuple pour lutter contre les excès de la droite.» La Bernoise se régale de l’issue du scrutin. Dix-huit mois après la déconfiture de la gauche aux dernières élections fédérales, cette journée avait des allures de revanche. La votation de dimanche ne portait pas simplement sur une réforme fiscale, le Parti socialiste et ses alliés en avaient fait un référendum pour ou contre la politique de la nouvelle majorité PLR-UDC au parlement. Pari risqué, mais pari gagné.

Culture du dialogue

De cette victoire, la gauche compte faire un levier pour peser de tout son poids sur les prochains gros dossiers de la législature. «Cet échec devrait permettre aux forces modérées du parlement de se rebeller, espère le président du groupe socialiste, Roger Nordmann (VD). Elles ont été marginalisées par le PLR et l’UDC.» Et le Vaudois d’appeler à un retour de la culture de dialogue, tout en relativisant ses attentes. «C’est au pied du mur qu’on reconnaîtra les maçons.»

Daniel Lampart va même plus loin. «C’est toute l’alliance de droite qui a désormais un problème d’identité. Certains partis doivent réfléchir avec qui ils veulent s’allier.» Et le premier secrétaire de l’Union syndicale suisse de souligner que sur les questions d’AVS, une partie de la base UDC vote avec la gauche.

L’allusion porte évidemment sur Prévoyance 2020. Cette grande réforme des retraites sur laquelle se déchire le parlement était sur toutes les lèvres dimanche. «Il y a de grandes similitudes entre ce dossier et la RIE III, reconnaît Regula Rytz. Ce sont deux projets sur lesquels les partis bourgeois majoritaires ne travaillent pas pour le peuple, mais pour les intérêts de leur clientèle: les assurances et le patronat.» Roger Nordmann résume la situation ainsi: «La question qui se pose est celle de la solidarité des plus aisés envers le reste de la population.»

La droite reste de marbre

Face à cette gauche qui jubile et commence à mettre ses conditions, la droite reste de marbre. «Ce n’est pas la première victoire de la gauche, et ce n’est pas ça qui va faire changer nos positions, réagit Philippe Nantermod (VS), vice-président du PLR. Les alliances sont à majorité variable. La gauche a gagné sur la RIE III, mais pas sur FORTA. Et sur la naturalisation facilitée, c’est l’UDC qui a perdu.»

Jean-François Rime (UDC/FR) est plus direct. «Ce n’est quand même pas la gauche qui va faire la loi dans ce pays. C’est elle qui a perdu les dernières élections.» Pour le président de l’Union suisse des arts et métiers (USAM), il n’y a aucune raison d’imaginer que ce scrutin laisse des traces au sein de l’alliance de droite. «Nous restons d’accord sur la majorité des dossiers.»

Mais là où les choses se compliquent, c’est que sur Prévoyance 2020, les bourgeois ne tirent pas tous à la même corde. Le PDC fait alliance avec la gauche, et son président, Gerhard Pfister (ZG), prend la défaite du jour très au sérieux. A l’image de la gauche, il appelle le PLR et l’UDC à la raison: «S’ils n’acceptent pas notre solution – 70 francs pour compenser les pertes dans le 2e pilier – nous allons droit vers un échec.»

Renier les convictions

Pas sûr toutefois que l’appel soit entendu. La solution du bonus ne passe pas auprès de la droite. «Nous avons toujours été ouverts aux compromis, explique Philippe Nantermod. Mais ils ne doivent pas remettre en question nos convictions. Notre but n’est pas de gagner en faisant n’importe quoi, notre but c’est de gagner avec une bonne réforme.»

Adrian Amstutz (BE), président du groupe UDC, est plus sévère encore: «On ne peut pas concocter un projet sur le dos des prochaines générations. Nous devons assurer le futur des retraites et pas juste distribuer des cadeaux à nos électeurs.»

Entre une gauche qui se sent renforcée comme jamais et une droite qui n’est pas près de lâcher, comment imaginer la suite? «Je ne suis pas pessimiste, répond Jean-François Rime. Ce dossier n’est pas comparable à la RIE III. Tous les partis ont intérêt à assurer l’avenir des retraites. On va négocier et on finira par trouver une solution.»

Pour Christian Levrat (FR), président du PS, le compromis se fera du côté de la gauche ou ne se fera pas: «La droite doit comprendre qu’il n’y a pas de réforme solide sans l’appui de la gauche.» (24 heures)