A Genève Aéroport, la panne du système de tri des bagages a pris fin à 18h30

Fin de la panne: 18h30. Il aura fallu quasiment toute la journée pour réparer le «tribag», comme on l'appelle dans le jargon. Cette machine sert, comme son nom l’indique, à trier les bagages des milliers de passagers qui transitent chaque jour par Genève Aéroport. Mais, en ce dimanche matin, le tribag est donc tombé en panne. En cause, un court-circuit survenu dans le système de commande du tri bagage principal. «Et ce, juste avant l’ouverture», précise Bertrand Stämpfli, chef du service communication de l’infrastructure aéroportuaire.

De quoi engendrer «une journée de crise, poursuit-il. Il est certain que cet incident a prétérité la qualité du service.» Surtout en milieu de matinée, où la situation était devenue particulièrement complexe à gérer.

Selon une estimation provisoire, un millier de bagages ne seraient pas partis en même temps que leurs propriétaires. A charge ensuite aux compagnies aériennes de faire le nécessaire pour acheminer les valises. «Après ce pic, la grande majorité des passagers ont embarqué avec leurs bagages», indique Bertrand Stämpfli.

Car, pour faire face, les employés se sont livrés à une véritable course contre la montre. «On a basculé la machine en mode dégradé, indique le chef du service communication. Une partie du système a fonctionné manuellement pendant qu’on réparait la panne.» Tous les volontaires présents, dont les pompiers de réserve, ont prêté mains fortes aux bagagistes.

Le but: désengorger l’aérogare et tout faire pour que les gens puissent monter dans leur avion. Au fil de la journée, une centaine de vols ont pris du retard. «Jamais plus de 15 minutes», souligne Bertrand Stämpfli. «Et aucun n’a dû être annulé à cause de cette panne.» A 18h30, le tribag fonctionnait à nouveau.

Pour rappel, Genève aéroport travaille à la réalisation d'une nouvelle station de tri qui doit être inaugurée en 2022. (24 heures)