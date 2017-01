A l’étroit, Cointrin ploie sous les passagers

En 2016, Genève Aéroport aura accueilli 16 millions de passagers. Le chiffre exact sera diffusé dans quelques jours, mais il avère déjà que la fréquentation a augmenté de 4,5% par rapport à l’an passé, «comme d’habitude», souligne son porte-parole Bertrand Stämpfli. En 2010, il avait signé son premier communiqué de presse pour annoncer que Cointrin avait accueilli son 11 millionième visiteurs: comme le temps passe vite!

Trois jours très fréquentés

«Nous avons eu quatre jours difficiles», reconnaît Bertrand Stämpfli. «Samedi, la météo sur Londres a provoqué passablement d’annulations de vols qui ont été reportés à lundi. Dimanche, la météo était mauvaise sur l’Allemagne et aujourd’hui, c’est Genève qui a connu des épisodes de brouillard.» En trois jours, Cointrin aura vu passer 173 000 passagers: «En gros, tout fonctionne, mais nous sommes à la merci du moindre accident.» Avec 16 millions de passagers, Genève Aéroport est à la limite de l’asphyxie. «Nous allons gagner un peu d’espace dans le hall des départs avec l’agrandissement en cours qui sera terminé en juin, explique le porte-parole. Mais il faudra prendre d’autres décisions rapidement pour trouver de l’espace: faudra-t-il diminuer le nombre de boutiques touchant ainsi notre profitabilité ou automatiser davantage?»

Vu l’encombrement de ces derniers jours, certaines compagnies ont appelé leurs clients à se présenter à l’embarquement avec trois heures d’avance, contre deux normalement. «On va faire un débriefing pour voir si cela a vraiment amélioré la situation», explique Bertrand Stämpfli. Le verdict ne semble pas évident: car lorsque les passagers viennent plus tôt, ils ont plus de temps pour les formalités, mais ils occupent aussi plus longtemps un espace non extensible. Les physiciens appellent ce phénomène bien connu le paradoxe du canon à saucisses: plus on le bourre, moins elles sortent vite.

Cent mètres à EasyJet

Lundi après-midi dans le hall des départs, après un quasi blocage le matin, les files de passagers étaient reparties lentement. Serpentant autour des piliers, celle d’EasyJet se déroulait sur près de cent mètres. Sur les réseaux sociaux ou dans la queue, certains ont la dent dure. Les «Aéroport du tiers-monde!» ou les «C’est toujours comme ça avec EasyJet!» fusent. D’autres sont philosophes. Maria, 28 ans, employée d’EDF à la construction de la centrale nucléaire d’Inckley Point, qui trouve que «ça n’avance pas si mal». Mais sur les 23 vols attendus entre 14 h 40 et 16 h 50, 13 étaient retardés. (24 heures)