«Chute de Cavendish. Point. Sprint de Démare. Point.»

«Ça roule fort. Point. Attention à la vague. Chute de Mark Cavendish. Il est au sol. Colbrelli à terre. Magnifique sprint d’Arnaud Démare. Point.» A l’oral, le commentateur du Tour de France s’emballe, l’émotion fait monter sa voix dans les aigus. Dans celle de Yannis Methenitis, respeaker, tout juste une légère variation de ton. Lui doit rester monocorde. Il travaille pour SWISS TXT, qui fournit le sous-titrage à la SSR SRG.

Alors que l’entreprise est en train de renégocier une convention avec la Fédération suisse des sourds, qui demande qu’un plus grand nombre d’émissions soit sous-titré, c’est l’occasion de découvrir ce métier méconnu. Et son rôle pour les 10'000 sourds profond et 1 million de malentendants de Suisse.

Le sous-titrage des programmes de la SSR SRG est effectué par SWISS TXT depuis 1984, dont les bureaux genevois sont intégrés au sein de la RTS. «Jusqu’en 2012, il n’y avait pas de pourcentage déterminé d’émissions sous-titrées, explique Sylvia Monnat, responsable du sous-titrage à Genève. Cette année-là, la Fédération suisse des sourds et la SSR SRG s’accordent sur un pourcentage minimum, à savoir 50% des programmes.» Soit les émissions en prime time, certaines productions suisses, les grands événements, les informations dès 19 h, le sport et les débats en direct. Vingt-six professionnels se chargent de la traduction, pour d’autres chaînes également comme Léman Bleu. «Le sous-titrage d’une partie de l’offre est maintenant une obligation légale pour les télévisions régionales qui veulent toucher une partie de l’argent de la redevance», précise Sylvia Monnat.

Voix de robot et rapidité

Il existe plusieurs types de sous-titrages: les textes préparés à l’avance, pour les fictions et les magazines, tapés au clavier en écoutant les dialogues, et ceux créés en direct. Un programme de reconnaissance vocale traduit en phrases les mots du respeaker, astreint au ton monocorde d’un robot. Manu Rais, responsable du direct et des sports, détaille son activité: «Je répète les dialogues, apporte des précisions sur une action, sur des sons, et une ponctuation. L’ordinateur produit alors une phrase, je la relis pour éviter les fautes et je publie.» Le tout dure à peine quelques secondes pour être le plus possible raccord avec l’image. «On est forcé de résumer, mais on essaie d’être le plus fidèle possible au texte», ajoute Sylvia Iuncker, responsable du sous-titrage des magazines. Les phrases apparaissent en couleur, jaune pour la voix off, turquoise pour les commentaires, rouge pour les bruits.

Un programme informatique ne pourrait-il pas se charger de l’entier de la tâche? «Il y a eu des tentatives, mais elles sont peu concluantes, répond Manu Rais. Le programme donne une idée générale, mais il n’arrive pas à indiquer les bruits, les changements de locuteur, entre autres.»

Selon la complexité du sujet, les professionnels sous-titrent six à dix minutes par heure. L’exercice le plus complexe? «Pour moi, ça a été le combat de reines, sourit Manu Rais. Il y avait beaucoup de noms d’éleveurs qui m’étaient inconnus, les gags de Dujas (ndlr: Patrick Dujany, animateur radio et musicien) à traduire… L’autre difficulté, ce sont les commentaires sportifs, certains passent bien à l’oral mais moins à l’écrit. Compliqué aussi de sous-titrer les émissions humoristiques. Le temps qu’on retranscrive les gags, les gens sont déjà en train de rire à l’image!» Sylvia Iuncker conclut: «On touche à tous les domaines, ça nous permet d’avoir une bonne culture générale!»

L’inquiétude avec No Billag

Pour que ce service soit encore optimisé, la Fédération suisse des sourds est en train de renégocier sa convention avec la SSR SRG. «Nous voulons une amélioration des sous-titrages des émissions conventionnelles, de l’offre online et des programmes en langue des signes», rapporte le directeur général de la fédération, Harry Witzthum. L’accord devrait être finalisé pour septembre.

La fédération portera ensuite son attention vers un autre dossier: l’initiative No Billag, qui exige la suppression de la redevance radio-TV. «Si ça passe en votation, ce sera catastrophique, s’inquiète Harry Witzthum. Seule une télévision publique peut offrir un service de sous-titrage à une minorité, or si elle doit faire des économies, il pourrait être supprimé…»

(24 heures)