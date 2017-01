Citernes de Vernier: «Ne jouons pas avec le feu!»

«Attention, danger!» Cela fait plus de quinze ans que les citernes de Vernier suscitent l’inquiétude (lire ci-contre). Et encore plus à présent avec la menace terroriste. Refusant de «jouer avec le feu», les conseillers municipaux verniolans viennent ainsi de voter, à l’unanimité, une résolution demandant un renforcement des mesures de sécurité des sites de stockage pétrolier. «Elles sont actuellement insignifiantes, voire inexistantes, affirme le MCG Laurent Jeanneret, dans son rapport de commission. Cela est d’autant plus grave que les citernes d’hydrocarbures, problématique sécuritaire majeure de notre canton, jouxtent plus de 5000 personnes, une autoroute, une ligne ferroviaire ainsi que l’aéroport.»

Complexité à déloger…

Dans ce contexte de zone urbanisée, le Municipal somme aussi le Conseil d’Etat, accusé d’immobilisme, «de prendre les mesures nécessaires au déplacement, à terme, des citernes». Vassilis Venizelos, attaché de direction à l’office de l’urbanisme, rattaché au département d’Antonio Hodgers, rappelle la complexité à déloger les pétroliers propriétaires des terrains: «Le Conseil d’Etat a la volonté de trouver des solutions visant à réduire les risques et les nuisances liées au stockage des hydrocarbures à Genève, mais les deux acteurs majeurs restent la Confédération, qui pose le cadre légal, et les pétroliers qui sont uniquement prêts à partir si on leur propose un autre lieu.» Or, rien de surprenant: aucune commune ne veut les accueillir. Et puis, comme l’a relevé le conseiller administratif verniolan Thierry Apothéloz en Commission de la sécurité: les exploitants disposent d’un droit de superficie jusqu’en 2032… renouvelable jusqu’en 2062!

Fredy Kaufmann, directeur de la société PETROSTOCK SA – qui exploite les dépôts BP, Sasma et Tamoil – a pour sa part informé cette même commission que «les sites possèdent un plan de sûreté, appliqué en permanence». Il souligne que la société «n’autoévalue pas ses risques de manière isolée, mais est rattachée à une organisation d’alarme des installations de stockage en cas de menace. Cet organisme de crise est géré par la Confédération. Les polices cantonales en font partie, ainsi que les services de renseignements de la Confédération.» Aspect essentiel par les temps qui courent: selon l’appréciation de menace effectuée, les dépôts pétroliers ne sont pas une cible prioritaire pour les terroristes, assure le directeur.

Sur la possibilité qu’un camion entre de force dans le dépôt, comme le redoutent des conseillers municipaux, Fredy Kaufmann pense qu’il s’agit «d’une situation grave en tant que telle, mais que, toutes mesures gardées, les conséquences d’un tel acte seraient moindres qu’imaginées; un camion qui forcerait les barrières et foncerait tout droit taperait contre le mur du bassin, ce qui pourrait créer dans le pire des cas une déflagration et, plus gravement, un incendie. En termes de victimes, ce sont surtout les collaborateurs qui seraient touchés, et il ne faut pas imaginer des centaines de morts.»

Quant à la velléité de fermer le site pour des raisons de sécurité, Fredy Kaufmann y voit une mesure disproportionnée: «Les études de risques liées à l’OPAM (Ordonnance fédérale contre les accidents majeurs) ont analysé un certain nombre de scénarii dans un cadre légal bien défini, dans lequel il n’y a aucune raison de retirer l’autorisation d’exploiter au site.» Sans compter que ce dernier est directement alimenté par un pipeline en provenance du sud de la France; il est aussi relié au réseau de chemins de fer pour alimenter la Suisse et connecté par oléoduc à l’aéroport de Cointrin, principal consommateur de kérosène.

Manque d’anticipation?

Le MCG Laurent Jeanneret ne se satisfait pas de ces explications: «L’OPAM prévoit, et un avis du Tribunal fédéral le confirme, qu’à partir du moment où l’Etat a laissé construire autour du site exploité par PETROSTOCK SA (zone de Blandonnet), l’exploitant doit partir.» Et puis il faut dorénavant inclure le risque existant de terrorisme, ajoute-t-il: «Le principe de précaution ne veut pas que soit attendue «l’alarme attentat» sur un site, mais que le site soit sécurisé en prévention, et, qu’en cas d’alarme, il soit ainsi possible d’intervenir.» On n’en a pas fini avec le casse-tête des citernes de Vernier! (24 heures)