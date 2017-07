Cor des Alpes: un art qui dépasse les frontières

La 16 édition du Festival de cor des Alpes animera la station valaisanne de Nendaz de vendredi à dimanche. Cette année sera plus exotique que jamais avec la venue d'une vingtaine de souffleurs japonais. Des Américains participeront aussi à cette 16 édition qui animera la station valaisanne de vendredi à dimanche.

Le groupe de souffleurs de cor des Alpes japonais a intégré le festival de Nendaz dans son périple suisse entamé à la mi-juillet. Les dix-huit musiciens assureront une prestation avec le groupe de cor des Alpes de Nendaz et certains d'entre eux participeront aussi au concours officiel, indique à l'ats Beat Eggel, président du comité d'organisation du festival.

Le concours de cor des Alpes regroupera plus de cent participants et sera l'un des clous de la manifestation. Les compétiteurs sont jugés à l'aveugle et le jury est renouvelé chaque trois ans, ce qui doit contribuer au niveau élevé de la manifestation.

176 musiciens réunis

Si la grande majorité des souffleurs de cor des Alpes viennent de Suisse alémanique, un tiers environ font le déplacement depuis l'Allemagne, la France ou la Belgique. Des passionnés américains participent parfois au festival, ce qui est à nouveau le cas cette année. «Nous accueillons deux groupes de musiciens, l'un venant du Texas, l'autre de Pennsylvanie», précise Beat Eggel.

Au total, 176 musiciens prendront part au morceau d'ensemble le dimanche. Cet autre élément-phare de la manifestation se déroule sur les berges du lac de Tracouet, à 2200 mètres d'altitude.

Soirée accordéon schwyzois

Le festival se veut aussi une vitrine folklorique. Musique populaire, yodleurs, lanceurs de drapeaux, sonneurs de cloches et grand cortège avec groupes, chars, vaches, chèvres, chevaux et chiens saint-bernard sont aussi au programme. Carole Rich, ancienne représentante de la Suisse au concours de l'Eurovision, donnera un concert avec ses musiciens le vendredi. Le samedi, ce sera soirée accordéon schwyzois avec deux formations: le Trio St. Jakob venu du canton de Nidwald et Chälly-Buebe de Fribourg.

10'000 visiteurs attendus

«Nous attendons quelque 10'000 visiteurs durant les trois jours», avance Beat Eggel. Le budget de la manifestation a décuplé depuis les premières années pour atteindre aujourd'hui 200'000 francs environ. En Suisse, on trouve les premières traces du cor des Alpes dans des écrits du naturaliste zurichois Conrad Gessner, vers 1555. L'instrument était utilisé en Suisse centrale pour rassembler le bétail.

Il était également un moyen d'annoncer les nouvelles d'une vallée à l'autre. Ce n'est que vers 1880 que l'instrument a pris sa forme actuelle. (ats/nxp)