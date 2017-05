Deux braqueurs arrêtés dans le casse de la bijouterie des Bergues

Le calme règne ce lundi matin dans la bijouterie Kunz. Mais responsables et employés sont encore ébranlés par le braquage dont ils ont été les victimes. D’autant que ce n’est pas la première fois que cette boutique du quai des Bergues est la cible de malfrats. Samedi vers 9 h 40, rebelote. Deux hommes ont pénétré dans le magasin et en sont ressortis avec leur butin. On en sait désormais davantage sur les circonstances de ce casse. Et notamment que les deux braqueurs ont été interpellés, en deux temps.

Interpellé par des privés

Dans la bijouterie, on préfère ne pas commenter les événements qui, malgré plusieurs coups de feu échangés, n’ont heureusement fait aucun blessé. En revanche, confirmant une source proche du dossier, la société SIR (Service d’intervention Rapide SA) apporte des précisions sur l’interpellation des deux braqueurs: «Notre agent sur place a fait usage de son arme, mais en état de légitime défense. Il a riposté aux premiers coups de feu des braqueurs, nous assure-t-on. Puis il a poursuivi l’un d’eux et avec le renfort de deux autres de nos agents, arrivés très rapidement sur place, ils sont parvenus à le maîtriser.» Le second malfrat, lui, a finalement été interpellé par la police, peu après.

Le Ministère public, par le biais d’un communiqué envoyé lundi, indique pour sa part que les deux braqueurs ont été appréhendés, le premier à la rue Guillaume-Tell, juste derrière la bijouterie, le second à la rue De-Grenus. Il s’agit de deux hommes nés l’un en 1981, l’autre en 1982. Ils sont prévenus de brigandage aggravé et de tentative de meurtre.

Par ailleurs, concernant les coups de feu, le Ministère public précise que tous les tirs «font l’objet d’une investigation».

Porteurs de niqabs?

Les braqueurs sont-ils arrivés à la boutique déguisés en femmes et vêtus de niqab, ce voile intégral couvrant l’entier du visage, hormis les yeux? Rebondissant sur les propos d’un témoin cité samedi sur notre site tdg.ch, le député Eric Stauffer a déposé un projet de loi ce lundi au secrétariat du Grand Conseil. Ce texte vise à interdire «toutes tenues vestimentaires empêchant l’identification telles que voile intégral ou niqab».

Une démarche opportuniste, à une période de l’année où les touristes du Golfe commencent à arriver à Genève? Oui, si l’on en croit une personne proche du dossier, qui préfère garder l’anonymat. Selon elle, quand ils sont entrés dans la bijouterie, «les braqueurs ne portaient pas de niqab. L’un d’eux avait un voile sur la tête, mais rien à voir avec un niqab», nous affirme-t-elle. Les malfrats se seraient-ils débarrassés de leur accoutrement avant le braquage? Là encore, c’est non, selon nos renseignements.

Une cible privilégiée

Reste que la bijouterie Kunz est une cible tristement privilégiée des malfrats. Outre celui de samedi, elle a été victime de deux autres brigandages depuis 2004. Le 13 décembre 2007, en milieu de matinée, plusieurs braqueurs étaient entrés dans la boutique des Bergues, menaçant les employés avec une arme de poing. Ils s’étaient emparés de montres et de bijoux. Une partie du butin avait été retrouvée. La police était parvenue à interpeller l’un des auteurs.

Le 12 novembre 2004, c’était un homme seul, parlant allemand avec un accent slave, qui s’était présenté à la bijouterie. Prétextant vouloir voir des montres, il s’était rendu à l’arrière de la boutique, où il avait menacé le personnel. Une employée avait actionné l’alarme au moment où deux complices faisaient irruption dans le magasin. Le trio avait fait main basse sur plusieurs montres.

A noter qu’en 1982 déjà, la bijouterie du quai des Bergues avait été braquée par trois individus.

Vidéos recherchées

Les témoins éventuels des événements qui se sont déroulés samedi sont recherchés, informe encore le Ministère public. En précisant que «la Brigade de répression du banditisme de la police judiciaire prie les personnes qui auraient vu les auteurs présumés durant leur fuite ou auraient enregistré des images des événements de la contacter au 022 427 73 80».

(24 heures)