Energie: le Jura veut faire oeuvre de pionnier

Le canton du Jura veut faire oeuvre de pionnier en matière d'économies d'énergie. L'ordonnance d'application de la loi sur l'énergie imposera par exemple aux propriétaires de nouvelles maisons de produire une partie de l'électricité consommée.

L'ordonnance présentée jeudi par le ministre de l'environnement David Eray traite trois domaines: la gestion de l'énergie dans les bâtiments, les obligations fixées aux gros consommateurs d'énergie et les règles applicables aux collectivités publiques. Elle concerne aussi bien l'Etat que les particuliers et les entreprises.

Les propriétaires de maisons familiales sont directement touchés par cette ordonnance. Les nouvelles exigences concernent l'enveloppe du bâtiment, les installations techniques et le bilan énergétique. Avec ces prescriptions, l'Etat veut faire en sorte que la consommation d'énergie soit la plus faible possible.

Une installation fonctionnant au mazout ne sera pas prohibée, mais sera soumise à autorisation. Ces dispositions seront applicables dès l'entrée en vigueur de la loi sur l'énergie et de l'ordonnance le 1er juillet 2017.

Le document prévoit que les bâtiments de l'Etat et des communes doivent être construits en respectant le standard Minergie-P. Les bâtiments des collectivités publiques qui seront rénovés devront eux répondre au standard Minergie, certification un peu moins stricte que le standard Minergie-P.

La centaine de gros consommateurs qui représentent près de 45% de la consommation d'électricité devront également faire des efforts. Les entreprises devront respecter les exigences de la loi sur l'énergie au plus tard le 30 juin 2019. (ats/nxp)