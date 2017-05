Fabrice A. se dit «submergé par une pulsion»

Prétoire bondé et chaleur étouffante pour le début de ce second procès de Fabrice A., l’assassin d’Adeline. Huit mois après les débats avortés du mois d’octobre, on retrouve chez ce prévenu de 43 ans, vêtu d’un training et d’un T-shirt turquoise, cette étrange propension à deviser tranquillement au sujet de son crime comme s’il s’agissait d’un événement banal; cette même capacité à hypnotiser son auditeur, à l’endormir presque, malgré la dimension émotionnelle du drame et l’importance de l’enjeu.

Après avoir égorgé la jeune sociothérapeute ce 12 septembre 2013, alors qu’il fuit vers la Pologne en voiture, l’accusé s’arrête pour acheter un autocollant «CH». Fabrice Roch, président du Tribunal criminel, s’arrête sur ce point en apparence anodin. Il trouve «étonnant» que le prévenu se préoccupe d’un pareil détail une heure après son crime. Mais ce dernier ne voit pas ce que le magistrat veut dire. Il voulait tout simplement éviter de se faire arrêter sur la route. C’est tout. Pas de remords, pas de tourments, pas d’affect, pas de lien avec le sang versé une heure plus tôt. D’ailleurs, il s’était déjà arrêté peu avant pour acheter une «boisson énergisante» et des «barres de chocolat» afin de «tenir le coup» au volant de son véhicule jusqu’en Pologne.

«Une fascination horrifique»

A-t-il ressenti une «jouissance», en égorgeant cette malheureuse mère de famille? interroge le juge Roch. Oui, il l’a ressentie. Une jouissance à dimension sexuelle, il l’admet. Il va même plus loin: «Une fascination malsaine, horrifique, pour l’instant où quelqu’un passe de vie à trépas». Il affirme en revanche que l’homicide n’était pas prémédité.

Ce que Fabrice A. voulait, ce qui l’obsédait, c’était rejoindre en Pologne celle qui l’avait autrefois éconduit et de lui demander des comptes. Il reconnaît avoir prémédité sa fuite de la prison de Champ-Dollon, où se trouvait le centre de sociothérapie de la Pâquerette. Mais en ce qui concerne Adeline, «j’avais établi plusieurs scénarios. Au gré des occasions, je penchais plutôt vers l’un ou plutôt vers l’autre.» Il attendait la bonne occasion, le «D-Day», comme il l’écrit lui-même dans son «exutoire», ce terrible journal intime.

«Adeline était manipulable»

Le «D-Day» s’est présenté plus tôt que prévu, le 12 septembre. Pourquoi? Car il devait être accompagné d’Adeline pour sa sortie au centre d’équithérapie de Bellevue. Or Adeline, «je savais comment la manipuler. Parmi les socios, c’était la plus facile à diriger.» Le juge: «Ce n’est pas très flatteur pour la victime.» Fabrice A.: «Vous voulez que je vous dise la vérité? Oui ou non?» Avec Adeline, il lui semblait facile de subtiliser la voiture, l’argent et d’acquérir le couteau de chasse Victorinox.

Pourquoi un tel couteau s’il ne voulait pas la tuer? «Parce que c’était le plus dissuasif, le plus impressionnant. On pouvait l’ouvrir d’une main. Les couleurs, orange et noir, étaient agressives.» D’ailleurs, à la vue de cette arme, «Adeline a tout de suite pris peur». Et c’est sous la menace de ce couteau qu’il réussira à attacher la jeune sociothérapeute à un arbre, près d’une maison abandonnée, avant de la tuer.

«Ma main est partie toute seule»

Pourquoi ne pas laisser simplement sa victime attachée et fuir? «Je lui ai dit que je ne la violerai pas. Mais lorsque je l’ai entravée, je me suis senti en position de domination, le souvenir de mes deux précédents viols m’a submergé et je l’ai embrassée sur la bouche.» Et le meurtre? «Une pulsion soudaine, ma main est partie toute seule».

Pourtant, lui fait remarquer le juge, il a avoué lui-même aux experts psychiatres français que son geste était prémédité. «Un de ces psychiatres a remarqué que j’en racontais plus que ce qui s’était réellement passé, pour impressionner les autres…» rétorque Fabrice A. Et la scène de l’égorgement du film Braveheart, qu’il regardait en boucle? Ne pensait-il pas à Adeline en la visionnant? «Non. Ou alors de manière abstraite. Préméditation et fantasme ne sont pas synonymes, quand bien même celui-ci se serait réalisé sous le coup d’une pulsion.»

«Se libérer de ses chaînes»

Au cours de son voyage en Pologne, Fabrice A. a songé à ôter la vie à deux passantes ainsi qu’à une hôtesse d’agence immobilière. Quant à son amie polonaise, s’il l’avait retrouvée et que les choses ne s’étaient pas bien passées, il aurait très bien pu finir par la violer. Malgré ou peut-être à cause de ce monde intérieur si terrifiant, Fabrice A. rêve «de se libérer» grâce à sa psychothérapie «de ces chaînes qui m’ont poussé à commettre l’irréparable».

Le procès se poursuit, mardi, avec les questions du procureur général, Olivier Jornot.

«J’ai de la peine à imaginer que c’est un monstre»

«En voyant l’accusé, j’ai de la peine à imaginer que c’est un monstre», lâche Stéphane (43 ans), venu assister par curiosité au procès de Fabrice A. «J’étais déjà présent la dernière fois. C’est l’ampleur de cette affaire qui m’a attiré», poursuit cet horloger lors d’une prise de pouls du public. Alors que le meurtrier d’Adeline déclare au juge ne pas arriver à se situer dans le futur, Mattéo, plein d’avenir lui, du haut de ses 21 printemps, est frappé «par le silence qui règne dans la salle. Mais ce qui me choque le plus pour l’instant, c’est la normalité apparente de l’accusé.» Celui-ci détonne pourtant avec son T-shirt turquoise face au jury, tout de noir vêtu et la mine grave. «Il n’a même pas la décence de faire profil bas avec sa tenue», déplore une jeune femme, le regard sombre.

Sandrine (29 ans) tente de prendre ses distances avec l’affect: «Je suis parfois des audiences pour parfaire mes connaissances», note cette étudiante à l’Ecole d’avocature. Qui ne cache toutefois pas «le parfum particulier de ce procès au fort retentissement médiatique. Il y a beaucoup d’émotionnel dans une telle affaire. J’aimerais comprendre le geste de l’accusé. On attend aussi qu’il exprime des regrets et des excuses.» Sandrine est aussi impatiente de voir si le «tribunal sera, cette fois-ci, à la hauteur après tous les incidents qui ont entamé le précédent procès et qui ont mené à la récusation du tribunal». Un précédent procès que Madeleine (67 ans) qualifie de «honteux pour la justice genevoise».

«J’ai l’impression que le tribunal est plus sérieux, mieux rodé, plus professionnel», considère Stéphane. Gaston (78 ans) assiste, lui, au procès par solidarité: «Mon épouse est très amie avec la tante de la défunte. Or, je regrette à nouveau qu’on entende si mal!» Egalement proche de la famille endeuillée, Aline (37 ans) goûterait sans doute volontiers au silence: «C’est douloureux de devoir entendre cela une seconde fois. J’espère que justice sera enfin faite pour qu’Adeline puisse reposer en paix et sa famille passer cette étape de deuil. L’assassin doit être condamné à la hauteur du crime qu’il a commis. Pour le coup exceptionnel.»

Interruption de séance. Les commentaires continuent à aller bon train sur les terrasses ensoleillées du Bourg-de-Four. Un contraste saisissant avec la lourde atmosphère du Palais de Justice. «Comme le disait le général de Gaulle, la haine, c’est la représentation des ratés, relève Gaston. Ce sentiment ne redonnera pas vie à la malheureuse victime. La société doit s’occuper de son meurtrier. L’enfermement n’est pas une solution, mais une sécurité.»

(24 heures)