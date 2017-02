Faute de dérogation, les bars genevois sont privés de Super Bowl

Deux jours que John Girod doit se justifier, gérer les clients en colère. Pas de Super Bowl au Pickwick, on n’avait pas vu ça depuis plus de vingt ans. «Avec notre forte clientèle d’expatriés, la finale du championnat de foot américain, c’est une tradition chez nous, regrette le directeur du Pub de la rue de Lausanne. Chaque année, 500 à 600 fans viennent vivre l’événement. Malheureusement nous avons dû annuler la soirée de dimanche.»

En cause? La nouvelle Loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement (LRDBHD). Entré en vigueur officiellement le 1er janvier 2016, «le règlement ne prévoit en effet plus de dérogation exceptionnelle pour rester ouvert jusqu’au matin», précise Emmanuelle Lo Verso, porte-parole du Département de l’économie et de la sécurité qui chapeaute le Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Au mieux, les patrons d’établissement peuvent demander une extension le dimanche, de 1h à 2h. Malheureusement, le coup d’envoi du 51e Super Bowl à Houston sera donné à minuit trente et le match se poursuivra jusqu’à très tard dans la nuit.

Un peu plus bas dans les Pâquis, le Club House a lui aussi renoncé à diffuser la rencontre entre les Atlanta Falcons et les New England Patriots. «Depuis l’ouverture en 2008, nous n’en avions jamais raté un, insiste Iain Wise, le patron des lieux. Je précise que durant toutes ces années, nous n’avons jamais rencontré de problème ou essuyé de plaintes du voisinage.» L’homme admet avoir hésité à braver la loi et à organiser l’événement avant de définitivement abandonner.

Qu’aurait-il risqué? «Une amende en fonction des éléments, voire une fermeture en cas de récidive», répond Emmanuelle Lo Verso. Du côté du Pickwick, on avait déjà pris 200 réservations avant de faire machine arrière. «C’est une soirée à 15 000 fr. de chiffre d’affaires, insiste John Girod. Mais tant pis.»

Le directeur affirme que s’il a renoncé pour cette année, il compte bien projeter le Super Bowl 2018, espérant un peu de flexibilité de la part des pouvoirs publics. «Surtout que le problème ne concerne pas uniquement cet événement, insiste-t-il. La loi ne prévoit pas d’ouverture au-delà de 2h du dimanche au mercredi.» Le Pickwick avait pour habitude de rester ouvert entre autres les soirs de Saint-Patrick ou lors de compétitions sportives se déroulant sur d’autres continents. La Coupe du monde de rugby au Japon? Les Jeux olympiques de Tokyo? «La question des horaires se posera forcément», reconnaît John Girod.

En attendant, une solution a été trouvée pour les déçus de dimanche. Le Moulin Rouge a décidé mardi de prendre la relève et d’organiser une soirée spéciale Super Bowl. En tant que cabaret-dancing, l’établissement a l’autorisation de 8h. (24 heures)