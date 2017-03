Furieuse, elle roule sur son copain

Elle travaillait dans un salon de massages érotiques, il dirigeait une petite entreprise de location de voitures. Ce couple volcanique se jalousait, se disputait, se séparait, se réconciliait. Une nuit, au terme de ce que le procureur qualifie de «course-poursuite» à travers Genève (lui au volant de sa Mercedes-Benz noire, elle au volant de sa Mercedes blanche) et après une ultime scène de ménage, Madame a roulé sur le corps de Monsieur, au niveau du parc des Eaux-Vives.

Dispute au Java

«Je me demande pourquoi les gens restent ensemble jusqu’à en arriver à se tabasser», soupire la présidente du Tribunal correctionnel de Genève, Isabelle Cuendet. «C’est l’amour! Madame la juge» répond la prévenue pour laquelle tout ceci n’est qu’un accident. Elle n’a jamais voulu écraser son copain. Et d’ailleurs, elle l’a tout de suite emmené aux urgences. Son rêve? «Vivre avec lui dans la paix et la bonne humeur comme un couple normal». Mais ce 22 mars 2015, après deux ans de vie commune, une énième dispute éclate au Java Club. Vers 3 heures du matin, Sheila* décide de suivre Karim*. «De le poursuivre», précise le procureur Dario Nikolic, pour lequel la prévenue a percuté plusieurs fois la voiture de son compagnon entre l’hôtel Kempinski et le parc des Eaux-Vives avant de tenter carrément d’écraser l’homme de sa vie.

4 ans et demi de prison

Le magistrat souligne le caractère «délibéré» et «intentionnel» des actes. «Elle ne pouvait ignorer les risques pris lorsqu’un véhicule démarre très fort et roule sur un corps. Elle a foncé sur son compagnon dans un moment de colère extrême.» Le magistrat réclame 4 ans et demi de prison pour tentative de meurtre.

«Je n’ai pas complètement récupéré, indique Karim. Je n’ai plus d’activité sportive et ne peux plus faire de longues marches. Je suis sous antidépresseurs et reste assez choqué de ce qui s’est passé. Avant, j’étais quelqu’un de marrant.» Le procureur lui demande si sa vie sexuelle a été impactée. Il élude. «Je n’ai pas vraiment envie d’en parler». Il porte deux grosses cicatrices au mollet et à l’aine. Mais aujourd’hui encore, il n’arrive pas à y croire: «Je ne peux pas vous dire qu’elle a voulu me tuer. Mais en découdre, oui j’en suis certain». Son avocat, Me Nicola Meier, souligne la froideur de la prévenue qui ne ressent aucune culpabilité. «Elle joue la victime. Elle dit qu’elle a reçu des coups et des injures durant deux ans, elle veut se faire passer pour la Jacqueline Sauvage de Genève, mais aucun témoin, aucun certificat médical ne vient corroborer ses dires. Il n’y a rien, du vent! Elle ment sur tout et même contre les pièces du dossier».

Cette femme a-t-elle vraiment voulu tuer? Son conseil, Me Yann Lam, donne un autre éclairage. Sa cliente n’a pas foncé sur son ami, assure-t-il. Ce dernier a ouvert la portière côté passager pour saisir les clés de contact. Sa compagne a démarré pour fuir, il a trébuché et s’est retrouvé sous les roues. «Comment ose-t-on retenir un début d’intention homicide?» L’avocat balaye la tentative de meurtre ainsi que les lésions corporelles graves. Quant aux lésions simples, Monsieur aurait dû porter plainte dans un certain délai, ce qu’il n’a pas fait. Me Lam réclame donc un classement et un acquittement. Il admet simplement que sa cliente roulait après avoir bu de l’alcool, pris de la cocaïne et alors que son permis lui avait été retiré.

Verdict aujourd'hui.