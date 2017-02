Genève a fabriqué plus de 100'000 Suisses en 40 ans

En 2015, signale l'Office cantonal de la statistique, 5'971 étrangers résidant dans le canton ont acquis la nationalité suisse. Rien d'exceptionnel en soi. Ce n'est pas un record, lequel remonte à l'année 2006 avec 6489 naturalisations. En attendant les chiffres de 2016 et de 2017.

Pourquoi cette mise en exergue? L'information entre sans doute en résonance avec un des trois sujets soumis au verdict du peuple et des cantons ce 12 février: la nationalisation facilitée des étrangers nés de parents étrangers, eux-mêmes nés en Suisse. Elle n'est pas étrangère non plus au troisième anniversaire de la votation du 9 février 2014 qui a vu les Suisses adopter l'initiative contre l'immigration de masse.

Une addition opérée sur un des tableau mis en ligne par l'OCSTAT, portant sur la période 1974-2015, fait soudain apparaître le chiffre magique (voir ci-contre). En 2015, le cumul des naturalisations faites à Genève a passé la barre des 100'000 personnes.

Le tableau ci-dessus indique l'origine des nouveaux Suisses. Trois sur quatre sont Européens. Les Portugais l'emportent largement sur les Français. Normal, plus de 36'000 Portugais vivaient dans le canton en 2013 (selon les derniers chiffres connus reproduits ci-dessous) contre un peu plus de 27'000 Français.

Ce qui va changer dès janvier 2018

Dès le 1er janvier 2018, seuls les détenteurs de permis C (autorisation d’établissement) pourront être naturalisés. Les titulaires de permis B (autorisation de séjour) et F (admission provisoire), ou d’une carte de légitimation (fonctionnaires internationaux), n’auront plus accès à la naturalisation après 2017.

En revanche, la durée de séjour exigée en Suisse est réduite, puisque les candidats au passeport rouge à croix blanche devront y avoir résidé pendant au moins dix ans (contre douze ans actuellement), dont trois sur les cinq ans précédant la demande. Il faudra par ailleurs être capable de communiquer aussi par écrit dans une des quatre langues nationales, alors que l’oral suffisait jusque-là.

Enfin, le fait d’avoir touché l’aide sociale dans les trois années précédant la demande ou d’avoir eu une condamnation pénale, même ancienne, interdira l’accès à la naturalisation.

