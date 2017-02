Genève veut freiner sur le projet cantonal

Près de deux semaines après le rejet national de la troisième réforme des entreprises (RIE III), le Conseil d'Etat genevois veut suspendre les travaux en commission sur le projet cantonal. Il l'a indiqué jeudi lors d'une table ronde qui a réuni tous les partenaires.

Cette suspension durera le temps d'avoir connaissance des axes du nouveau projet fédéral, indique le Conseil d'Etat. La gauche et les syndicats avaient de leur côté exigé un retrait immédiat de tous les projets de loi découlant du projet cantonal RIE III. «On s'oppose à ce retrait car il faut pouvoir réagir rapidement si un consensus se dégage à Berne», a indiqué le conseiller d'Etat en charge des finances Serge Dal Busco. Il s'agit aussi de donner un signal aux entreprises à statut spécial et aux multinationales qui se trouvent dans l'incertitude, a ajouté le ministre des finances.

La proposition de suspendre les travaux sur le train de lois déposé en novembre 2016 sera faite à la commission fiscale. La majorité du Grand Conseil a par ailleurs refusé jeudi d'ajouter à l'ordre du jour une motion d'Ensemble à Gauche qui demandait le retrait du projet cantonal. Le groupe exigeait aussi la présentation rapide d'une nouvelle copie garantissant la neutralité fiscale.

Intervenir à Berne

Cette première table ronde a permis de faire le point suite au rejet de la réforme lors de la votation fédérale. Tous les partis représentés au Grand Conseil, ainsi que des représentants des communes, des syndicats et des milieux patronaux et entrepreneuriaux étaient présents, selon Serge Dal Busco. Le Conseil d'Etat a détaillé sa stratégie qui consiste à inciter les Chambres fédérales à remettre rapidement l'ouvrage sur le métier. Le canton agira par des interventions directes et par les instances intercantonales, dont la Conférence des directeurs cantonaux des finances, qui se réunit d'ailleurs vendredi à Berne.

Copie à revoir

Serge Dal Busco a défendu le projet d'application cantonal qui, selon lui, tient compte des principales critiques émises lors de la campagne précédant le 12 février. Ce dernier ne comprend pas de déduction des intérêts notionnels et évite un cumul des allégements en fixant un taux plancher d'imposition effectif, selon le grand argentier. Genève avait aussi proposé une imposition des dividendes, souligne-t-il. Les communes ne sont pas oubliées, en particulier par rapport aux compensations fédérales, estime le chef du Département des finances.

Pour rappel, Genève a dit non à 52,72% à la réforme fédérale. Vu ce résultat, la gauche et les syndicats estiment que l'exécutif doit revoir sa copie. De son côté, l'UDC appelle à une diminution du train de vie de l'Etat comme condition à une baisse du taux d'imposition. Une prochaine table ronde aura lieu mi-mars pour un nouvel échange de points de vue. (ats/nxp)