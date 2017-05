Guéniat s'est enlevé la vie avec son arme de service

Le chef de la police judiciaire du canton de Neuchâtel Olivier Guéniat s'est suicidé avec son arme de service, indique un communiqué de la police cantonale neuchâteloise, mardi. Il n'est pas possible pour l'instant d'établir les raisons qui l'ont poussé à commettre son geste, ont expliqué mardi les autorités.

Un écrit dans lequel Olivier Guéniat a fait part de ses pensées funestes a été découvert, mais il n'apporte pas de réponses aux questions. Seule certitude, l'intervention d'un tiers est exclue. Le corps d'Olivier Guéniat a été retrouvé lundi à son domicile de Fresens (NE).

Compte tenu de la vive émotion suscitée par cette disparition au sein de la police neuchâteloise, les investigations ont été menées avec le concours de la police cantonale fribourgeoise, a indiqué le Ministère public.

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a rendu à son tour hommage au disparu. «Olivier Guéniat était un expert reconnu au plan national et international pour les questions liées à la criminalité et un interlocuteur très sollicité pour sa pertinence et sa grande expertise», écrit le gouvernement.

Témoignage d'Alain Ribaux

«Sa disparition laisse un immense vide», a témoigné Alain Ribaux, conseiller d'Etat neuchâtelois, dans une interview donnée à l'ATS, mardi. «Il prenait bien sûr de la place de par son tempérament et son caractère», rappelle le politicien. «Quand bien même il était discret à la fois. C'est tout le paradoxe.»

«Il était particulièrement investi» dans sa fonction a encore précisé le chef du Département de la justice. «Quelqu'un largement au-dessus de la moyenne en termes de connaissances, de rapidité, de réflexion.»

Les hommages ont afflué pour saluer les compétences de ce natif de Porrentruy (JU), retrouvé sans vie, lundi, à son domicile de Fresens (NE). «Olivier Guéniat ne laissait personne indifférent», a également souligné Alain Ribaux. (cbx/ats/nxp)