«Il est cruel pour les jeunes migrants de ne pas pouvoir jouer les matches!»

Son parti ne se montre de loin pas toujours accueillant envers les migrants; son soutien aux jeunes requérants d’asile pour leur permettre de participer à des compétitions sportives en étonnera ainsi plus d’un. Mais Ana Roch n’en a cure: «Il ne s’agit pas de savoir si on doit ou non accueillir des migrants. Une fois qu’ils sont là, il faut tout faire pour les intégrer au mieux… en commençant par ne pas les laisser traîner dans la rue!» L’exemple du football

Et la présidente du MCG croit aux vertus du sport comme vecteur d’intégration. Elle a ainsi déposé une motion à Vernier, en tant que conseillère municipale, pour combattre «une injustice criante», à ses yeux: «Je trouve cruel qu’on accueille des requérants mineurs dans nos clubs sportifs sans qu’ils puissent participer aux matches pour des raisons légales.» Prenant comme exemple le football, sport populaire par excellence et qu’elle connaît bien puisqu’elle préside elle-même le club Avanchet-Sport (300 membres), Ana Roch regrette que «l’ASF (Association suisse de football) ne délivre pas à cette population – sans papiers reconnus – ce que l’on appelle communément le passeport permettant de jouer dans les championnats officiels».

Motion votée à l’unanimité

Le sport occupe pourtant une place centrale dans les politiques d’intégration mises en place par les pouvoirs publics, en raison des vertus socialisantes qu’on lui accorde. «On pourrait inventer une licence pour ces situations spéciales qui se multiplient», estime l’élue MCG, qui a interpellé la section genevoise de l’ASF lors de sa dernière assemblée générale, sans avoir pour l’heure obtenu de réponse. Nous avons, nous aussi, vainement tenté de joindre l’ASF.

Mais Ana Roch n’est plus seule dans ce combat. Lors de son ultime séance de 2016, le Municipal verniolan lui a fait un beau cadeau de Noël en votant à l’unanimité sa motion: elle invite concrètement le Conseil administratif à prendre langue avec les instances responsables de la gestion des migrants, telles que l’Hospice général et le Conseil d’Etat, pour faire pression sur les associations faîtières sportives en exigeant des conditions strictes pour pouvoir exercer un sport dans les compétitions officielles. Ces dernières pourront ainsi, dans cette situation d’urgence que l’on connaît, penser à déroger à ces règles pour que les associations sportives continuent à jouer entièrement leur rôle social en intégrant à part entière ces personnes au statut particulier, de sorte à ce qu’elles puissent bénéficier d’une licence, ne serait-ce que provisoire, renouvelable d’année en année, leur permettant d’évoluer dans les compétitions officielles.

Qualifiant la démarche de «louable et intéressante», le PDC verniolan Yves Magnin relève toutefois la complexité du sujet: «Les règles sont là et cette problématique ne concerne pas seulement les migrants. A partir d’un certain niveau, on ne peut pas systématiquement évoluer dans nos championnats si l’on n’est pas Suisse (quotas d’étrangers). Ne nous faisons donc pas trop d’illusions!» (24 heures)