Incendie au triage forestier

Alors qu'il s'était rendu dans le local à essence pour y remplir des estagnons servant à alimenter les tronçonneuses, un employé s'est alors rendu compte que l'un des récipients avait une fuite. Suite à une mauvaise manipulation de sa part en vue de colmater le trou, un incendie s'est déclaré dans le local.

Malgré une tentative d'extinction, le feu s'est propagé aux garages et bureaux se trouvant à côté. Alertés par la centrale d’engagement de la Police cantonale, une trentaine de pompiers du CSI de Martigny sont intervenus et ont pu maîtriser l'incendie à 19h00. Les dégâts sont importants mais on ne déplore aucun blessé. Une enquête a été ouverte.