L’avenir des Fêtes de Genève est en péril selon des élus

Des Fêtes de Genève «rationalisées», avec un budget passant de 7 à 3 millions: voilà ce qu’a annoncé hier la Fondation Genève Tourisme. La décision fait suite à une édition 2016 déficitaire à hauteur de 3,5 millions et du licenciement précipité d’Emmanuel Mongon, producteur du concept Geneva Lake Festival qui devait s’étaler sur trois ans. Si personne ne regrettera l’appellation, la situation est loin de réjouir les élus de la Ville.

«Je suis extrêmement déçu, réagit l’UDC Eric Bertinat. Apprendre cela à cinq mois de la prochaine édition, c’est la preuve que quelque chose dysfonctionne. On a un magnifique événement, apprécié du public, et tout ce que l’on réussit à faire, c’est multiplier les problèmes internes.» Pour le PS Olivier Gurtner, un tel déficit est d’ailleurs signe que la Fondation «navigue à vue».

Mais ce qui inquiète surtout les conseillers municipaux, c’est le risque d’une édition 2017 défaillante, ce qui pourrait pousser les Genevois à accepter l’initiative citoyenne «Pour des Fêtes plus courtes et plus conviviales», qui sera soumise au peuple début 2018. Jugée trop contraignante, elle impliquerait une durée des festivités de sept jours, un déplacement des forains à Plainpalais et la mise en place d’un comité devant valider le concept des Fêtes. «Une nouvelle erreur de Genève Tourisme serait un blanc-seing à cette initiative, qui réduirait les Fêtes à peau de chagrin», note le MCG Pascal Spuhler. La PLR Sophie Courvoisier va plus loin: «Si l’initiative passe, l’été à Genève est mort. On peut penser ce qu’on veut des manèges, mais il y a beaucoup de gens à qui ça plaît. Et cette manifestation est essentielle pour notre économie.»

Pour pousser la population à refuser cette option, le Municipal planche sur un contre-projet, qui pour l’heure reprend les grandes lignes de l’édition 2016, avec des Fêtes étalées sur dix jours et un impact moindre sur l’espace public. Au vu du déficit 2016, Sophie Courvoisier se demande toutefois si 10 jours suffiront à rendre la manifestation rentable. «Nous devrons entendre Genève Tourisme pour comprendre d’où vient le déficit, car tout n’est pas clair. Mais la Ville doit poser des conditions-cadres adéquates.»

Pour l’heure, de nombreux éléments restent flous, comme la teneur du contrat entre la Fondation et Emmanuel Mongon, qui détient des droits sur le concept Geneva Lake Festival. Une négociation aurait lieu pour le rachat de ces droits. En outre, il était lié par un second contrat concernant la réalisation des Fêtes. Suite à la rupture de ce dernier fin février, il aurait touché d’importantes indemnités, selon plusieurs sources.

(24 heures)