L'opération Papyrus attire près de 2000 clandestins

A l'appel des syndicats Unia et SIT, des centaines de clandestins se sont agglutinés devant l'entrée de la salle du Palladium, où des informations devaient être données pour leur permettre de bénéficier de l'opération Papyrus de régularisation individuelle annoncée il y a une semaine par Pierre Maudet. Le journaliste Fabio Lo Verso a indiqué dans un Tweet que 1300 personnes avaient pu entrer dans la salle et que 500 sont restées dans la rue. Le photographe de la Tribune évoque les nombre de 1400 personnes à l'intérieur et de 400 dehors.

Opération Papyrus, régularisation des sans-papiers à Genève, soirée d'information: 1300 personnes à l'intérieur, 500 environ dans la rue pic.twitter.com/gHI3p8ZkQ4 — Fabio Lo Verso (@fabio_loverso) 28 février 2017

«Papyrus est la feuille de route d’un projet qui sert l’intérêt général», avait commenté le 21 février le chef du Département de la sécurité et de l’économie. Potentiellement, la procédure mise en place avec le Secrétariat d’Etat fédéral aux migrations (SEM) concerne 13'000 personnes à Genève, majoritairement des femmes venues d’Amérique latine. Dans l’ensemble de la Suisse, il y aurait environ 76'000 clandestins.

Opération Papyrus, régularisation sans-papiers Genève, soirée d'info: 1300 personnes à l'intérieur, 500 dans la rue / vidéo @AlbeCampiPhoto pic.twitter.com/KHj3TC6EmS — La Cité (@journal_lacite) 28 février 2017

Les critères retenus

La procédure concerne les ressortissants de tous les pays n’appartenant pas à l’Union européenne ou à l’Association européenne de libre-échange. Les personnes relevant de l’Asile n’y ont pas droit.

Voici les critères à remplir: - avoir un emploi; - être indépendant financièrement; - un séjour continu de 5 ans au minimum pour les familles avec enfants scolarisés et de 10 ans pour tous les autres; - une intégration réussie (un niveau de français correct est notamment exigé); - une absence de condamnation pénale.

L’échec d’une demande aboutira à un renvoi du pays. Il est conseillé aux sans-papiers de se renseigner au préalable auprès des permanences mises sur pied par les organisations actives dans la défense des droits des étrangers. La décision finale sera toujours rendue par le Secrétariat d’Etat aux migrations. (24 heures)