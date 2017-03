La drôle d’enquête sur l’avance de salaire de Luc Barthassat

Luc Barthassat, conseiller d’Etat en charge du Département de l’environnement, des transports et de l’agriculture, a obtenu une avance sur salaire. En l’état, rien d’affolant. De l’argent public étant en jeu, nos collègues de la Tribune de Genève ont voulu en savoir plus. Mais le magistrat n’a pas attendu. Mardi soir, sur les réseaux sociaux, sans répondre aux questions posées, l’élu dénonce «une nouvelle basse attaque avec un nouvel angle» du journal contre lui. Il assure n’avoir rien à cacher. «Je suis comme tout le monde, et je préfère partir en vacances de Noël en ayant payé mes factures.»

La quête des règles

Tout part d’une information parvenue à nos oreilles: Luc Barthassat aurait demandé, et obtenu, une avance sur salaire. La démarche semble suffisamment inhabituelle pour qu’elle nous soit transmise et suffisamment connue pour être aisément recoupée.

Le sujet vaut-il la peine d’être traité? A ce stade, la question se pose. L’avance sur salaire est légale et touche la sphère privée. Mais elle provient aussi d’un magistrat dont le département distribue des centaines de millions de subventions et dont la rémunération personnelle frise les 300'000 francs par an (265'273 francs, plus 35'000 francs d’indemnités). Pour évaluer l’importance de la nouvelle, il faut donc éclaircir plusieurs points: combien a-t-il demandé? La demande témoigne-t-elle de difficultés susceptibles d’altérer son indépendance? Quelle est la procédure habituelle? Y aura-t-il remboursement? A quel rythme?

Notre enquête démarre mardi. Elle s’oriente dans deux directions. On compulse d’abord les règlements, le Mémento des instructions du personnel de l’Etat. Rien. Mais il y a la Cour des comptes! Stanislas Zuin, son président, se rappelle qu’en 2014, la Cour a passé au peigne fin les rémunérations des fonctions dirigeantes des entités publiques. A l’époque, «elle a relevé que ni les prêts au personnel ni les avances ne font l’objet d’une réglementation spécifique au sein de l’administration cantonale. En pratique, la Cour a observé que la date du versement de tout ou partie du salaire pouvait être avancée sur le mois en cours.»

Fin. Provisoire?

En parallèle, nous adressons des questions au magistrat. Il est précisé qu’il s’agit d’évaluer l’intérêt du sujet. Dans l’après-midi, le service fait savoir que le journal sera informé de la suite donnée aux événements. Afin d’obtenir des informations complémentaires, la Tribune de Genève se tourne vers la présidence du Conseil d’Etat (lire ci-dessous). A ce stade, l’intérêt public du sujet est toujours sujet à caution. Mais Luc Barthassat en décide autrement. Mardi à 18 heures, il l’évoque sur les réseaux sociaux! Il s’interroge sur «la pertinence et la crédibilité de ce type d’article», sans répondre à nos interrogations. Face à ce développement, de nouvelles questions sont adressées à ses services. Mercredi matin, le porte-parole de Luc Barthassat renvoie aux déclarations de l’élu sur les réseaux sociaux. «Il ne commentera pas davantage», ajoute-t-il.

Dans ces conditions, sans pouvoir trancher sur l’intérêt public du sujet, décision est prise de publier un article relatant cet étonnant épisode ainsi que nos interrogations. Qui restent entières.

Le Conseil d’Etat au courant?

Qui décide de dire oui, ou non, lorsqu’un magistrat demande un prêt ou une avance de salaire? Pour un fonctionnaire, c’est son service départemental des ressources humaines qui est compétent, puis le service des paies. Mais un magistrat n’est pas un fonctionnaire. Placé au sommet d’un département, c’est lui qui peut donner des ordres aux services, notamment financiers, qui lui sont soumis. Il serait donc logique d’imaginer qu’une demande de ce genre passe par le collège du Conseil d’Etat. Est-ce le cas? Probablement. Questionnée, la présidence du Conseil d’Etat se borne à indiquer qu’une directive relative aux fonctionnaires a été appliquée par analogie à la demande de l’élu PDC: «Une avance sur salaire, résume par mail Florence Noël, responsable de la communication du gouvernement, peut être faite trois fois dans l’année civile, au prorata du nombre de jours travaillés, pour autant que l’employé n’ait pas de saisie sur salaire. Cette directive, identique pour l’ensemble des salariés de l’Etat, a été respectée.»

Exhumée, la directive gouvernementale se révèle toutefois un peu plus complexe, puisqu’elle indique que le montant avancé doit être inférieur ou égal au nombre de jours déjà travaillés dans le mois. Elle évoque également la nécessité de prévoir un remboursement des sommes dans le mois. A-t-elle été respectée? Mystère. Il semble néanmoins que le Conseil d’Etat se soit penché sur la question. Apparemment pas dans son ensemble d’ailleurs.

Sur le fond de l’affaire, la présidence botte en touche: «Le président n’entend pas faire de commentaires. Il revient à l’intéressé, et à lui seul, de répondre aux questions posées.» M.BN (24 heures)