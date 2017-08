La foudre ralentit la cadence de Cointrin

Un violent épisode orageux a touché l'aéroport de Genève ce mardi matin. Entre 9 h et 9h27, les avions ont reçu l'interdiction de décoller et d'atterrir à Cointrin suite à une alerte orage de niveau rouge et le tarmac a été vidé de tout personnel. Les conséquences sont minimes selon l'aéroport. «Neuf avions ont eu un léger retard, de 10 à 15 minutes en moyenne», indique Mathilde Boillat, porte-parole. Les alertes orage de niveau orange sont fréquentes en période estivale. Celles de ce matin, «de niveau rouge», plus rares.

Des retards sont pourtant à prévoir, comme l'indique les sites internet de Geneve Aéroport et de Zurich Kloten. Roger Gaberell, porte-parole de SkyGuide, confirme «qu'une ligne orageuse traverse toute l'Europe ce mercredi, affectant les plateformes aéroportuaires et le trafic aérien dans son ensemble.»

MétéoSuisse indique qu'il est attendu entre 20 à 35 mm de pluie sur la région jusqu'à 15 heures. Le soleil devrait faire son retour mercredi. (24 heures)