La sécheresse récurrente met à mal les forêts

Les pinèdes valaisannes souffrent de la sécheresse. Environ 1400 hectares de forêts dépérissent en particulier dans le Haut-Valais. Face à ce fléau, le canton s'organise.

«En collaboration avec les propriétaires de forêts, le Service des forêts, des cours d'eau et du paysage (SFCEP) a ainsi entrepris de soigner quelque 50 hectares de pinèdes principalement dans la région de Brigue et de Viège», souligne mardi le canton du Valais dans un communiqué. Les parcelles ont été choisies là où les dégâts sont les plus marqués et où l'introduction de feuillus est possible.

La cause principale du dépérissement des pins sylvestres est due aux épisodes de sécheresse récurrents de ces dernières années. Une étude menée conjointement par le SFCEP et l'Institut fédéral de recherche sur la forêt a démontré qu'il ne fallait pas se contenter d'abattre les pins malades, mais aussi de transformer ces pinèdes en peuplement de feuillus, dont des chênes plus résistants.

Sous haute surveillance

Débutée au printemps, ces mesures se poursuivront jusqu'en 2018. Les coûts y relatifs s'élèvent à près de 600'000 francs. Ils sont pris en charge conjointement par la Confédération, le canton et les propriétaires de forêts.

Les épisodes de sécheresse imposent également une surveillance étroite afin d'évaluer le degré de danger d'incendie. Le SFCEP évalue ce risque de manière hebdomadaire durant toute l'année en étroite collaboration avec l'Office cantonal du feu. (ats/nxp)