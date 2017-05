Le CERN inaugure son nouvel accélérateur

Ce n’est pas tous les jours que le CERN (Centre européen pour la recherche nucléaire) inaugure un nouvel accélérateur. La dernière fois, c’était en 2008, avec le lancement du célèbre LHC, qui a permis la découverte du boson de Higgs en 2012. Hier, presque dix ans plus tard, il y avait donc foule à Meyrin, pour le petit nouveau: le Linac 4. Derrière ce nom se cache un accélérateur linéaire de 90 mètres de long enfoui à 12 mètres sous terre, un tube tantôt cuivré, tantôt métallique, bardé de câbles et de tuyaux multicolores. Il aura fallu dix ans de travaux, 90 millions de francs et trois directeurs du CERN pour venir à bout de ce chantier.

«C’est une réalisation remarquable, qui va devenir le premier élément de notre ambitieux programme d’amélioration du LHC», souligne Fabiola Gianotti, directrice générale du CERN. A partir de 2021, le Linac 4 sera la source de protons pour tous les accélérateurs du CERN et en particulier le LHC. Mais pourquoi attendre trois ans alors que la machine s’avère déjà opérationnelle? «Le Linac 4 est prêt mais il faut plusieurs mois pour le connecter aux autres machines et nous ne voulons pas arrêter les expériences, répond Frédérick Bordry, directeur des accélérateurs et de la technologie. Par ailleurs, nous devons encore faire des tests. Le Linac étant la source en protons de tous les autres accélérateurs, sa fiabilité doit être parfaite. Et pour atteindre un tel niveau, un an et demi de tests sera nécessaire pour réparer les erreurs de jeunesse. En 2020, tout sera prêt pour lancer les expériences avec le Linac 4, qui remplacera le Linac 2, en service depuis 1978.»

Le CERN fera alors un bond technologique. «Le Linac 4 portera un faisceau de protons possédant une énergie de 160 mégaélectronvolts (MeV), soit plus de trois fois l’énergie atteinte par son prédécesseur, poursuit Frédérick Bordry. Cela va permettre de doubler l’intensité du faisceau fourni au LHC, ce qui contribuera à améliorer la luminosité (ndlr: la résolution) des expériences.» L’enjeu est d’importance: «Dans sa forme actuelle, le LHC a permis de découvrir le boson de Higgs et ainsi de confirmer le modèle standard de la physique, rappelle Frédérick Bordry. Mais nous savons que ce modèle ne répond pas à toutes les questions de la physique, puisque la matière connue ne représente que 4% de la masse totale de l’univers. Le Graal, c’est donc d’aller au-delà et de comprendre ce qu’il y a d’autre: les fameuses matière et énergie sombres. Si cette dernière reste inaccessible au CERN, le but suprême du Linac 4, couplé au LHC, c’est de mettre un pied dans la matière noire.» (24 heures)