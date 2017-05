Le couple qui a tabassé son nourrisson est condamné par le Tribunal de police

Le jeune couple jugé pour avoir maltraité son bébé a été reconnu, jeudi, coupable de lésions corporelles simples, de violation du devoir d’assistance et d’éducation et de consommation de cannabis.

En 2015, alors qu’il n’avait pas encore deux mois, le petit Luc (prénom fictif) a été admis à trois reprises aux Urgences pédiatriques en raison d’hématomes et de lésions diverses, dont deux fractures de la clavicule, une fracture de l’humérus et trois côtes cassées.

Le Tribunal de police a écarté la thèse de l’accident soutenue par les prévenus. Aux yeux de la juge, les blessures du nourrisson sont clairement dues à des actes de maltraitance. Le père a été condamné à 14 mois de prison avec sursis, comme l’avait requis le procureur Niki Casonato. Durant ce sursis de quatre ans, il sera astreint à une règle de conduite sous forme d’une psychothérapie destinée à lui permettre de gérer sa violence.

Sa compagne s’en sort avec 150 jours-amende avec sursis à 30 francs le jour. Sa faute est moins lourde. Ce n’est pas elle qui a donné les coups. Mais elle n’a pas pris les mesures appropriées pour protéger son enfant, alors qu’elle en avait le devoir. Elle est également reconnue coupable de lésions corporelles simples, mais par omission. Un suivi psychiatrique est déjà en place pour elle, mais la jeune femme devra en plus suivre une thérapie afin de mettre un terme à sa consommation de cannabis.

Rappelons que peu après la naissance de Luc, cette mère fragile avait fait une dépression post-partum. Son conjoint, qui travaillait à plein-temps, avait dû de surcroît s’occuper du ménage et du nourrisson. Il s’était trouvé complètement débordé. Me Mike Hornung, curateur de l’enfant, se dit satisfait de ce jugement et du fait que «la justice se préoccupe sérieusement de cette problématique inadmissible de maltraitance des bébés». Les parents condamnés ont la possibilité de faire appel. Quant à la garde de leur fils, qu’ils voudraient récupérer, la décision sera prise par les autorités tutélaires. (24 heures)