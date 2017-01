Le plan d'urgence de l'aéroport limite les désagréments

"On a recréé un aéroport dans l'aéroport", annonce Bertrand Staempli, porte-parole de Genève Aéroport. Après deux précédents week-end très chargés, Cointrin a pris les devants en décidant désormais de déployer un plan d'urgence opérationnel lors des pics d'affluence. Et ce week-end en fait assurément partie alors que quelque 64'000 passagers par jour sont attendus (contre environ 40'000 en moyenne)!

Pompiers en renfort

Parmi les mesures exceptionnelles mises en place, des sapeurs pompiers du Service de sécurité de l'aéroport limitent l'accès aux escalators, littéralement assaillis le week-end dernier: seuls les passagers sont admis. "Les accompagnants ne peuvent accéder au niveau du passage de la sûreté , confirme Bertrand Staempli. Les adieux doivent se faire dans le hall central." Un obstacle qui provoque son lot d'émotions, dont des agacements manifestes, parfois même des larmes, mais aussi quelque émouvants baisers langoureux. Outre les hommes du feu, tout le personnel opérationnel de Cointrin peut être affecté à diverses tâches destinées à améliorer le flux des passagers, lors de ces week-end de forte affluence. Et il n'en manquera pas tout au long de l'hiver, prévient le porte-parole de l'aéroport qui précise qu'une cinquantaine de collaborateurs ont été appelés en renfort ce week-end!

Manque de sièges dénoncé

Malgré les effets positifs de cette innovation aéroportuaire, nouvelle façon de gérer le terminal, l'importante densité de trafic a toutefois à nouveau généré des temps d’attente importants aux guichets d’enregistrement des compagnies aériennes ainsi qu’aux passages de sûreté. Vers 13h30 heures, nombre de voyageurs faisaient ainsi grise mine, coincés dans une interminable file devant les conduire à la délivrance chez EasyJet. "Trente minutes d'attente", selon les informations livrées par des hôtesses d'accueil qui, malgré les sautes d'humeur de certains, n'en gardent pas moins le sourire. "Pourquoi n'y a-t-il pas de sièges où se poser?", s'indigne un Anglais, visiblement à bout. Une carence encore plus rude pour les familles nombreuses avec enfants en bas âge et les personnes âgées... obligées de patienter à même le sol. "Les restaurants et les commerces eux ne manquent pas. Comme si les gens étaient affamés ou devaient vite faire des achats avant de grimper dans l'avion", ironise Marta, la trentaine. Les affaires des commerces ont d'ailleurs visiblement mal marché ce samedi. "Avec ce ton alarmiste, les gens ont tellement peur de rater leur vol qu'ils foncent immédiatement vers le passage de la sûreté", commente une vendeuse.

Trois heures à l'avance

Relevons encore qu'en cette journée spéciale, les passagers avaient été encouragés à entrer dans l’aérogare directement par l’étage des enregistrements (niveau E des ascenseurs) et non par les arrivées (niveau A), elles-mêmes fortement encombrées. Après avoir fait enregistrer leur bagage de soute, ils doivent ensuite se conformer aux indications des personnels pour gagner l’étage des départs (D) par un cheminement indiqué, en fonction de leur billet. L’attente pouvant être longue, les voyageurs doivent enfin se rendre à l’aéroport trois heures avant le décollage de leur avion. Et visiblement ils ont massivement suivi les consignes. Même si certains indisciplinés se sont offusqués d'avoir raté leur vol. (24 heures)