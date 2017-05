Le procureur Di Pietro, âme de «Mani pulite», revient à Genève

La police fait main basse sur la ville le 11 février 1993. Un homme en noir mobilise le groupe d’intervention des forces de l’ordre. Les passants sont alertés par une Fiat croma blindée qui s’approche du Palais de justice, sirène hurlante. Une automobiliste de passage ralentit cette procession en gyrophare et se fait remettre à l’ordre par un gendarme: «C’est une personnalité très importante. Laissez passer!» Sur la place du Bourg-de-Four, un colosse aux pognes de boxeur sort de la voiture italienne avec ses lunettes de soleil et ses gorilles. Il a une tête de bandit en costard.

Il s’agit pourtant d’un magistrat venu tout droit du Parquet de Milan: Antonio Di Pietro, un des quatre procureurs du pool Mani pulite (mains propres), véritable opération de traque de l’argent de la corruption. Ce fils de paysan, devenu ouvrier d’usine en Allemagne puis policier et procureur rencontre ce jour-là ses homologues genevois dans le cadre d’une entraide judiciaire historique. Son enquête, qui a fait tomber la première république, s’appuie en partie sur deux comptes courants, ouverts à Genève par l’ex-président du Conseil italien Bettino Craxi, par le biais d’un ami d’enfance. Des millions de francs de pots-de-vin. Quelques mois plus tard, le politicien conspué jette l’éponge. Il s’exile en Tunisie et échappe à la justice italienne.

Rien n’a changé

Tous n’ont pas eu cette «chance». Après avoir débouché sur 1047 condamnations, que reste-t-il de Mani pulite vingt-cinq ans plus tard? Pour répondre à la question, Antonio Di Pietro revient ce mardi sur les «lieux du crime» à Genève. Il prendra la parole au Club suisse de la presse puis au Grütli dans le cadre de la projection du film «Il portaborse», soit le porteur de mallettes, symbole de ces années troubles. Une pratique loin d’être révolue, selon le magistrat contacté chez lui à Bergame: «Notre enquête a été comme une intervention chirurgicale d’urgence pour enlever une tumeur à un patient en phase terminale. L’hôpital était le Parquet. Et le malade c’était l’Italie corrompue, mal gérée par une classe politique et économique qui ne pensait qu’à ses intérêts privés. Mais après avoir enlevé la masse cancéreuse, il aurait fallu prévenir une rechute. Ce qui n’a pas été fait.» Rien n’a changé, dit-il. «C’est même pire quand on pense, par exemple, à la récente enquête Mafia capitale ( ndlr: des chefs d’entreprises, fonctionnaires, politiciens, accusés d’avoir contrôlé des appels d’offres à Rome et détourné des millions de fonds publics).»

Des comptes et de l’or

L’ancien procureur du Tessin Paolo Bernasconi a participé à Mani pulite comme avocat d’une partie civile, l’ENI, une entreprise publique italienne au cœur du scandale. Il considère toutefois que ce dossier a été un tournant fondamental: «Cela a contribué à faire comprendre à l’économie que ces pots-de-vin étaient préjudiciables pour le marché. Je défendais l’ENI contre ses managers qui ont été condamnés par la suite.»

Aujourd’hui, les deux anciens magistrats s’accordent à dire que la collaboration entre la justice suisse et italienne a été excellente: 4000 demandes de commissions rogatoires de l’Italie étaient arrivées sur les bureaux des magistrats, essentiellement à Genève et au Tessin. C’est dans ces deux cantons que des politiciens et d’importants industriels transalpins avaient transféré leurs fonds occultes. Rien qu’en 1993, plus de 100 millions de francs avaient été restitués et les enquêteurs avaient découvert 15 kg d’or cachés dans une banque genevoise par Bettino Craxi.

L’entraide entre la Suisse et l’Italie avait été développée par le passé par le juge antimafia Giovanni Falcone (tué en 1992), la procureure fédérale Carla Del Ponte et le procureur Paolo Bernasconi. «Ce travail en amont m’a beaucoup aidé, confirme Antonio Di Pietro qui n’a pas été entravé par le secret bancaire: il existait certes, mais dans la limite de la loi.» Les magistrats suisses l’ont vite compris, malgré la résistance des banques. «Quant au gouvernement suisse, il ne nous a pas mis de bâtons dans les roues et nous avons retrouvé ainsi l’équivalent de centaines de millions d’euros cachés par des personnes de couverture, précise Antonio Di Pietro. J’ai eu des problèmes dans d’autres pays mais pas en Suisse.»

Une certaine confusion

Bernard Bertossa se souvient toutefois d’une certaine confusion lors des vagues de demandes d’entraide italiennes: «Les collègues italiens étaient très branchés condamnation et pas tellement blocage et séquestre de l’argent. Nous avons dû parfois les guider pour savoir ce qu’ils comptaient faire avec les fonds illicites qui se trouvaient à Genève.» L’ancien magistrat genevois, qui avait promis d’améliorer l’entraide internationale lors de sa campagne électorale en 1990, estime que Mani pulite a servi sa cause de lutte contre la criminalité en col blanc. Il se souvient avoir invité en 1994 Antonio Di Pietro à Genève avec d’autres collègues européens pour améliorer la situation: «Il n’a pas pu venir car sa mère est décédée.» Mais le mouvement, qui mènera à l’Appel de Genève en 1996, est lancé. Avec six grands magistrats anticorruption, dont un du pool Mani pulite – Bernard Bertossa plaidera pour un espace judiciaire européen: «Tout cela améliorera l’entraide qui laissait notamment trop de place aux recours des avocats qui se précipitaient pour empêcher ou ralentir les actes de la justice.»

Mani pulite a été un chasse-neige planétaire aux yeux de Paolo Bernasconi: «En Suisse nous avons aussi amélioré par la suite la législation en matière de corruption.» L’ex-magistrat se souvient d’une conférence au Brésil à l’époque. «Le ministre de la Justice m’avait demandé comment nous avions fait cela dans un pays comme la Suisse. Il souhaitait s’en inspirer. Ironie du sort, le Brésil est aujourd’hui secoué par un énorme scandale de corruption (ndlr: affaire Petrobras).»

(24 heures)