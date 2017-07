Le trafic a repris entre Lausanne et Fribourg

Le trafic était interrompu depuis 9h21. Les voyageurs de Lausanne à destination d'Olten (SO) et Zurich - ou inversement - devaient circuler via Bienne (BE). Ceux voulant se rendre à Fribourg passaient par Yverdon-les-Bains (VD). Des bus de remplacement avaient été mis en place pour le trafic régional.

Un accident de personne, selon la terminologie des CFF, en est la cause.

(ats/nxp)