Les «Valaisans» sont les plus «Lepenophiles» de Suisse

Les Français de Suisse ont très largement voté pour Emmanuel Macron lors du second tour de la présidentielle française, le dimanche 7 mai. Avec 26,6% de voix pour Marine Le Pen, les Français résidant en Valais sont ceux qui, parmi les résidents suisses, ont donné le pourcentage le plus élevé à la présidente du Front national.

Les deux Consulats de France en Suisse (Genève et Zurich) ont publié hier les chiffres du vote des Français de Suisse lors du second tour de l'élection présidentielle. Ils concernant Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Vaud, Valais et Zurich.

Le canton de Vaud est celui où le plus grand nombre de Français ont voté: 23 393 suffrages exprimés, devant Genève ( 18 550 ) et Zurich ( 10 888 ).

Dans le canton de Vaud, 19 900 votants ont choisi Emmanuel Macron, 3403 Marine Le Pen. A Genève, Macron a remporté 16 127 suffrages contre 2423 pour son adversaire. A Zurich, le rapport est de 9776/1112.

Logiquement, ce même trio, dans le même ordre, constitue le podium des votes blancs et nuls: 1409 pour Vaud, 1028 pour Genève, 359 pour Zurich.

Un nombre de votes, le canton du Jura arrive bon dernier: 920 personnes se sont déplacées pour déposer un bulletin dans l'urne, dont 679 pour le président nouvellement élu. (24 heures)