Les camps de ski neuchâtelois sont sauvés

La collaboration entre les propriétaires de chalets, les remontées mécaniques et l'Etat de Neuchâtel se poursuivra au-delà de la saison 2016-2017.

L'offre de séjours de ski à prix avantageux a failli disparaître pour des raisons d'assainissement des finances cantonales. Le Conseil d'Etat neuchâtelois a décidé en mars 2016 de renoncer à la gestion hôtelière des camps de ski dès la fin de la saison actuelle. Le service des sports du canton a recherché et trouvé une solution pour pérenniser cette offre, indique vendredi un communiqué du canton.

Les directions des remontées mécaniques et les propriétaires de chalets dans le Val d'Anniviers et dans le Val d'Hérens ont été approchés. Ensemble, ils ont décidé la création d'une société privée qui reprend les baux et la gestion du secteur des camps de ski à partir du 1er mai 2017.

Une convention de collaboration a été signée vendredi aux Collons (VS) entre les partenaires. La nouvelle société pourra procéder aux réservations des camps de ski pour la saison 2017-2018. Elle assumera l'administration des camps organisés par le service des sports. (ats/nxp)