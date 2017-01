Les concierges d’immeubles reçoivent de moins en moins d’étrennes

Les traditions se perdent. Comme celle des étrennes, qui est en net déclin. Alors qu’il était d’usage, après les Fêtes, d’offrir un petit cadeau ou une petite enveloppe à son concierge pour le remercier des menus services rendus au cours de l’année écoulée, de moins en moins de personnes ont ce geste. C’est notamment lié au fait que les concierges ont tendance à être remplacés par d’anonymes entreprises de nettoyage, qui n’assurent pas une présence quotidienne et personnelle dans les immeubles.

Mais, à en croire les concierges eux-mêmes, c’est aussi une question de générations: «Ce sont surtout les personnes âgées qui donnent des étrennes», confie Fabrice, qui officie dans une grande barre d’immeuble de Thônex. Du coup, il pense qu’avec le temps, cette tradition finira par disparaître complètement. «Environ 15% à 20% des habitants m’offrent quelque chose en début d’année. Des fois, c’est une boîte de chocolats, du vin ou du champagne. Mais, en général, c’est de l’argent.»

Une attention touchante

Fabrice ne dira pas quelles sommes il reçoit. Sans doute cette réserve que les gens apprécient chez lui. «Il y a toujours une petite carte avec un mot gentil pour me remercier de ma sympathie ou de ma discrétion. Ça fait plaisir, je les garde toutes.»

Livia, qui est concierge dans un immeuble du quartier des Délices depuis quarante-deux ans, a vu changer les habitudes: «Davantage de personnes donnaient des étrennes à l’époque. Mais les rapports ont changé entre le concierge et les locataires. Avant, ceux-ci restaient très longtemps dans un immeuble, et à la longue, on les connaissait bien. Aujourd’hui, les gens déménagent plus souvent. Avec certains, on se dit juste bonjour et c’est tout.»

Le tiers des habitants de son immeuble perpétue toutefois la tradition, avec une bouteille, du chocolat ou de l’argent, en moyenne 20 à 25 francs. «Je ne demande rien, mais ça me touche énormément quand je reçois quelque chose, avoue-t-elle. J’ai un locataire qui me glisse juste un petit mot de remerciements dans la boîte à lettres chaque année. Il ne met pas d’argent, mais ce n’est pas important. C’est le geste qui compte. Des fois, je suis même gênée quand on m’offre un cadeau devant un autre locataire. Je ne veux pas que les gens se sentent obligés.» Livia confirme que ce sont surtout les personnes d’un certain âge qui donnent des étrennes. «Les jeunes ne savent peut-être même pas de quoi il s’agit», suppose-t-elle. En effet, une locataire trentenaire avoue avoir dû chercher le mot dans le dictionnaire.

Le rôle social du concierge

Pour sa part, Jacqueline, une retraitée qui habite au Petit-Saconnex, ne déroge jamais à la tradition. Chaque année, elle donne cent francs. «Ça peut toujours être utile de rester en bons termes avec son concierge, explique-t-elle. Le mien me rend plein de petits services. L’autre jour, il m’a encore aidé à percer des trous pour accrocher un cadre. Il arrose mes plantes quand je pars en vacances, et comme ça, je suis aussi à l’abri des cambrioleurs. Et puis, c’est rassurant pour une dame de mon âge de savoir qu’il y a toujours quelqu’un dans l’immeuble en cas de besoin.»

A Lancy, Pierre se fend de 60 à 80 francs pour remercier sa concierge. «C’est une profession qui est mal payée, note ce quadragénaire. Je trouve donc normal de faire un geste. Et un concierge, c’est un peu l’âme d’un immeuble, c’est une présence qui le fait vivre. Ce n’est pas la même chose quand c’est une entreprise qui passe seulement une fois par semaine pour sortir les poubelles et donner un coup de serpillière. Ma concierge met des plantes vertes dans le hall d’entrée, elle est là jour et nuit, elle sait quand un appartement se libère. C’est un service V.I.P. dans un immeuble populaire. C’est pour essayer de préserver cela que je donne des étrennes.»

Un revenu à déclarer

D’autres estiment qu’ils n’ont pas à débourser, dans la mesure où leur concierge est salarié, ce qui n’était généralement pas le cas auparavant. «A l’époque, les concierges n’étaient pas payés, confirme Fabrice, le Thônésien. Ils avaient juste un rabais sur le loyer, donc ils comptaient beaucoup sur les étrennes. Pour ma part, c’est juste un bonus, vu que je touche un salaire. Il n’empêche que les étrennes peuvent représenter un apport substantiel, qui doit donc être déclaré aux impôts, au même titre que les pourboires des serveurs de café.

Traditionnellement, les facteurs aussi recevaient des étrennes en début d’année. On dit même qu’ils se gardaient bien de prendre leurs vacances pendant les Fêtes, pour ne pas les louper. Mais la rationalisation ambiante est aussi passée par là. Depuis que le facteur ne monte plus dans les étages pour livrer les paquets ou les recommandés, il est rarement en contact direct avec les habitants. Mais ceux-ci font encore parfois un petit geste pour leur livreur de journal.

(24 heures)