«Les guides illégaux viennent en majorité de l'étranger»

En Valais, deux à quatre professionnels de la montagne patrouilleront dès l’hiver prochain au départ des pistes, sur les sentiers menant aux cabanes et au pied des secteurs de grimpe les plus prisés. Objectif: traquer les guides et les professeurs de ski non qualifiés. Pour le Valaisan Pierre Mathey, président de la commission cantonale compétente et secrétaire général de l’Association suisse des guides de montagne, il en va de la sécurité des clients et de la qualité des prestations offertes. Interview.

Quelle est l’ampleur du phénomène des guides illégaux?

Pendant longtemps, c’est resté limité à des cas isolés. Mais, avec l’apparition des offres sur Internet, on assiste à une recrudescence des guides au noir. Il est facile de réserver toutes sortes d’activités de montagne en passant par des portails nationaux et internationaux. Des gens débarquent donc sur ce marché sans forcément remplir les obligations que doivent respecter les professionnels agréés.

Quelles sont ces contraintes?

La formation initiale, qui est sanctionnée en Suisse par un brevet fédéral de guide de montagne, de professeur de ski ou d’accompagnateur. Ensuite, l’exigence de la formation continue. Enfin, l’obligation d’avoir une assurance à responsabilité civile suffisante en cas d’accident.

Qui sont ces moutons noirs? Des guides étrangers ou des charlatans bien d’ici?

Pour une très grande majorité, ce sont des étrangers. En particulier des gens venus des pays de l’Est, mais aussi des Etats-Unis ou du Japon. Ils emmènent leurs clients en leur vendant des packages à des prix attractifs. Il y a aussi quelques cas de professionnels suisses qui empiètent sur un domaine d’activité pour lequel ils ne sont pas agréés. Des profs de ski qui s’improvisent guides, par exemple.

Comment pouvez-vous le savoir en l’absence de contrôles institués?

Nous recevons des plaintes de clients et des dénonciations de la part de nos membres. Et puis, en Valais, nous procédions déjà à des contrôles, mais uniquement sur l’enseignement du ski. L’idée est maintenant d’élargir ces vérifications à l’ensemble des activités de montagne, été comme hiver.

Votre association s’est battue pour qu’une loi encadre les activités à risque. C’est le cas depuis 2014. Elle ne suffit donc pas?

Dans les grandes lignes, cette législation fonctionne, mais il faut contrôler son application. C’est comparable à la situation sur les routes. S’il n’y avait jamais le moindre radar, les gens ne respecteraient pas les limitations de vitesse… Dans notre domaine, la démocratisation de la montagne amène ces débordements.

Si le problème vient surtout de l’étranger, de quelle manière allez-vous faire montrer patte blanche à chaque guide ou prof de ski?

Grâce aux échanges que nous avons entre associations nationales et internationales, il est assez facile de savoir qui est habilité à travailler dans quel secteur ou pas. Tous les vrais professionnels de la montagne sont recensés.

Ce travail de policier sera-t-il bien perçu dans votre profession?

La demande vient de la base. Celui qui est règle ne va pas s’offusquer. En France, dans la région du Mont-Blanc par exemple, ce type de contrôle est déjà fréquent. C’est même la gendarmerie qui s’en charge.

Quelles seront les sanctions en cas d’infraction constatée?

Les premières contraventions sont de l’ordre de 800 à 2500 francs. Il y en a déjà eu cinq en Valais et deux dans le canton de Berne l’hiver passé. En cas de récidive, ces montants pourront être multipliés par cinq ou sept. C’est très dissuasif, sachant que cela concerne le plus souvent des individus et non des sociétés. Les gens pris en faute pourront aussi être frappés d’une interdiction d’exercer en Suisse.

