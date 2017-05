Les pompes funèbres seront mieux encadrées

Une certaine surveillance sera exercée sur les entreprises de pompes funèbres en Valais dès cet été, a indiqué le Conseil d'Etat vendredi au Grand Conseil. Deux affaires ont fait du bruit dans le canton, dont une récemment.

«Les entreprises de pompes funèbres ne sont pas soumises à autorisation en Valais. Toutefois, le service de la santé publique peut édicter des directives concernant leur exploitation», a indiqué Esther-Waeber-Kalbermatten dans sa réponse à une question posée par un député libéral-radical.

De telles directives «sont en cours de finalisation et entreront en vigueur à la fin du premier semestre 2017», a précisé la cheffe du département valaisan de la santé. Elles porteront sur la formation du personnel et préciseront les exigences minimales permettant de garantir la santé publique et le respect de la paix des morts.

En concertation

Le service de la santé publique a décidé de rédiger ces directives à la suite d'une bévue qui a fait du bruit en 2016: un croque-mort avait emporté le mauvais corps de l'Institut central des hôpitaux valaisans, si bien que la famille a veillé et enseveli une dépouille qui n'était pas celle de son proche.

En avril dernier, une nouvelle affaire marquait les esprits: une entreprise de pompes funèbres tentait de faire incinérer deux cercueils non munis de couvercles.

Ce dossier est en main du ministère public auquel le service de la santé publique a transmis toutes les informations en sa possession, a souligné la conseillère d'Etat. Quant aux directives, elles ont été rédigées en concertation notamment avec l'Association valaisanne des services funèbres. (ats/nxp)