Les régios circulent entre Monthey et St-Maurice

Les trains régionaux circulaient à nouveau normalement vendredi soir entre Monthey et St-Maurice sur la ligne St-Maurice-St-Gingolph. Les convois Brigue-Monthey/St-Gingolph étaient supprimés entre Massongex et Monthey depuis l'après-midi à cause d'une rupture de rail.

L'incident est survenu à Monthey peu après 15h00, indiquait alors à l'ats une porte-parole des CFF. Ce genre de désagréments est souvent provoqué par des changements de température, avait-elle encore précisé. Un service de bus a été organisé.

Le dérangement sur la ligne est levé dès 19h30 et les trains circulent à nouveau selon l'horaire, annoncent les CFF vendredi soir. (ats/nxp)