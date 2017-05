«Sa disparition laisse un immense vide», a témoigné Alain Ribaux, conseiller d'Etat neuchâtelois, dans une interview donnée à l'ATS, mardi. «Il prenait bien sûr de la place de par son tempérament et son caractère», rappelle le politicien. «Quant bien même il était discret à la fois. C'est tout le paradoxe.»

«Il était particulièrement investi» dans sa fonction a encore précisé le chef du Département de la justice. «Quelqu'un largement au-dessus de la moyenne en termes de connaissances, de rapidité, de réflexion.»

Les hommages ont afflué pour saluer les compétences de ce natif de Porrentruy (JU), retrouvé sans vie, lundi, à son domicile de Fresens (NE). «Olivier Guéniat ne laissait personne indifférent», souligne Alain Ribaux.

Le Ministère public a ouvert une enquête pour déterminer les causes et les circonstances de ce décès. Mais tout laisse penser que l'officier de police âgé de 50 ans a mis fin à ses jours. «L'intervention d'un tiers semble exclue et tout laisse penser que le défunt a mis fin à ses jours», indique un communiqué. Les autorités n'ont pas donné d'autres informations sur les circonstances de ce drame. (cbx/nxp)