Pannes d'électricité pour plus de 3500 personnes

Des vents violents lundi soir ont provoqué des pannes d'électricité dans le canton de Neuchâtel. Plus de 3500 foyers ont été touchés par des coupures de courant.

Des arbres sont tombés sur une ligne électrique près de Montmollin et l'ont sectionnée, a indiqué mardi l'entreprise Groupe E. Cet incident a impliqué une panne pour 950 clients entre 19h00 et 20h20 aux Geneveys-sur-Coffrane, à Coffrane et à Montmollin.

Une autre ligne électrique, près de Valangin, a été touchée par une chute d'arbre. Cela a causé une coupure de courant entre 19h20 et 19h40 pour 2600 clients répartis entre Dombresson, Fontaines, Neuchâtel, Enges, Le Landeron, Chézard-Saint-Martin, Villiers, Le Pâquier, Savagnier, Fenin-Vilars-Saules, Engollon et Valangin. (ats/nxp)