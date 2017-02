Pas de prospection de gaz de schiste dans le canton

Le Conseil d'Etat neuchâtelois veut interdire toute prospection et exploitation de gaz de schiste dans le sous-sol cantonal. La révision de la loi sur les mines et carrières qu'il a transmise au parlement entend plus généralement prohiber la recherche d'hydrocarbures non conventionnels.

La modification de cette loi qui date de 1934 va permettre aux autorités de mieux encadrer les projets visant l'exploitation du sous-sol, a indiqué jeudi le canton de Neuchâtel. L'objectif du Conseil d'Etat est de rendre plus durable l'exploitation des ressources naturelles.

Avec cette révision, le gouvernement concrétise donc une initiative de la commune de Val-de-Travers adoptée par le Grand Conseil en 2014. Un collectif avait également remis en 2013 au parlement une pétition munie de plus de 10'000 signatures qui demandait un moratoire sur tout forage de gaz conventionnel ou non.

Cette levée de boucliers intervenait en réaction au projet du groupe Celtique Energie de réaliser à Noiraigue un forage exploratoire pour rechercher du gaz. Ce groupe britannique avait répété qu'il ne visait pas le gaz de schiste.

La loi proposée au Grand Conseil consolide le régime des concessions notamment pour les projets de géothermie à forte profondeur, soit à plus de 400 mètres. Les concessions seront conditionnées au respect d'exigences en matière de sécurité et de protection des eaux, de la nature et l'environnement. (ats/nxp)