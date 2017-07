Rallonge de peine pour le banquier cupide et ses comparses

Un assassinat manqué, une décision du Tribunal criminel alourdie en appel et maintenant une peine plus dure encore soutenue par le Tribunal fédéral (TF). Le financier qui a voulu se débarrasser de sa riche épouse en février 2012 en engageant un tueur à gages reçoit une mauvaise nouvelle dans sa cellule de Champ-Dollon. Les juges de Mon-Repos qualifient d’«extrêmement clémente» la peine de 14 ans qui lui a été infligée par la justice genevoise. Ils valident ainsi le recours du Ministère public, qui réclame une sanction plus lourde à l’encontre du gestionnaire de fortune. Idem pour l’homme de main payé pour tuer la mère de ses deux enfants et ses intermédiaires. Selon le TF, la peine de celui que la presse a appelé «le banquier cupide» doit passer à 18 ans. Le tueur à gages, même s’il a manqué son geste, a également écopé d’un verdict trop clément, affirme la Haute Cour. La justice genevoise devra rejuger en tenant compte de ces éléments.

Un colosse pour un meurtre raté

L’histoire ressemble à celle d’un mauvais film. Il y a d’abord ce couple fortuné de Chêne-Bougeries. Après un mariage en 1997 et la naissance de deux enfants, les problèmes surgissent et une séparation devient inévitable en 2007. Des désaccords financiers compliquent la rupture. Le mari a perdu beaucoup d’argent avec l’affaire Madoff et veut vendre la villa, estimée à l’époque à plus de 13 millions. Son épouse souhaite la conserver.

En 2010, le mari approche un entrepreneur kosovar de 45 ans, avec lequel il s’est associé dans une affaire. L’idée est de tuer sa femme pour empocher l’assurance-vie et ses économies, et de faire passer l’acte pour un cambriolage ayant mal tourné. Montant du contrat: 400 000 francs. L’entrepreneur trouve alors un compatriote qui lui propose de faire venir du Kosovo un cousin au physique de colosse.

Le 12 février 2012, la mère de famille rentre chez elle après un voyage en Autriche. Vers 23 h, alors qu’elle se trouve dans son jardin, le géant de plus de 100 kilos, âgé de 30 ans, la saisit par le cou, la frappe à la tête et la projette au sol. «Je n’avais plus d’air, je suffoquais, alors je me suis laissé partir», racontera la victime, laissée pour morte sur sa pelouse. Elle s’en sortira avec des blessures et un sentiment de terreur.

Durant cinq mois, la victime ne saura rien du réel mobile et du commanditaire de cette agression. Mais en juillet 2012, elle apprend l’incarcération de son mari, qui finira par avouer. Le procès peut démarrer.

Les ténors du barreau entrent en scène

A voir le public qui se presse à l’audience, l’affaire passionne. Les ténors du Barreau genevois entrent en scène. Selon les défenseurs du banquier, ce dernier aurait donné un contrordre avant l’agression afin d’annuler son projet. Puis son état dépressif est mis en avant, avec expertises psychiatriques pour attester d’une responsabilité très légèrement limitée. Dans un premier temps, le Tribunal criminel inflige une peine de prison de 11 ans au banquier cupide, autant au tueur à gages et 7 aux deux intermédiaires. En appel, ces peines seront alourdies (14 ans pour le mari, 13 pour le tueur à gages, 9 pour son cousin, celle de l’entrepreneur restera inchangée).

Durant toute la procédure, le Ministère public n’a eu de cesse de demander des peines plus lourdes. Aujourd’hui, le TF lui donne pleinement raison en s’appuyant sur le «but égoïste et financier» de l’accusé et sur cette peine de 14 ans qui «ne reflète en rien la gravité de la faute et apparaît à cet égard excessivement clémente».

Sobrement, le Ministère public accueille «avec satisfaction cet arrêt du TF, qui prend la juste mesure de la gravité des faits», écrit son porte-parole. Enfin, ceux qui défendent le financier et ses comparses subissent un nouveau revers dans cette procédure où les peines vont crescendo. La décision est «invraisemblable», réagit Me Assaël, conseil du recruteur. Elle est «surprenante» pour Me Barillon, avocat du banquier, qui persiste à affirmer qu’un contrordre devait changer le cours des choses. A eux de convaincre (à nouveau) les juges cantonaux, qui ne pourront ignorer l’appel à davantage de sévérité lancé par le TF.

(24 heures)