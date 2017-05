Romains et Germains s'affrontent au festival

Une centaine d'animateurs passionnés font revivre les Gaulois, les Romains et les Germains de l'Âge du fer ce week-end au Mont Vully (FR). Combats et démonstrations d'artisans rythment le festival Vully Celtic, de vendredi et à dimanche.

Viviskes, Caeroesi, Nantaror et bien d'autres groupes ont fait le déplacement pour cette reconstitution historique et festive. Ils viennent de Suisse, de France et d'Italie. Les visiteurs peuvent s'essayer au maniement du bouclier et de la lance.

Les Celtes qui occupèrent le Plateau suisse il y a plus de 2000 ans n'étaient pas que des barbares sanguinaires, mais possédaient une culture raffinée et originale, soulignent les organisateurs. La manifestation illustre leur quotidien: ce qu'ils mangeaient, comment ils s'habillaient, comment ils fabriquaient des outils et des armes.

Artisans

Il est aussi possible d'observer un tisserand, un fabricant de monnaie, ou encore la production de cervoise. Des airs de musique et de chants ponctuent également le festival. Cette édition intitulée «Le retour des Helvètes» célèbre les 40 ans de Pro Vistiliaco, une association qui veut vulgariser les découvertes archéologiques de cette région. La première édition en 2007 avait attiré plus de 12'000 personnes en trois jours. (ats/nxp)