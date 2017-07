Trafic interrompu sur la ligne Lausanne-Fribourg

Le trafic ferroviaire est interrompu sur la ligne Lausanne-Fribourg, entre Chénens et Rosé (FR). La durée de l'interruption est indéterminée, mais le trafic pourrait être rétabli en fin de matinée. Un accident de personne, selon la terminologie des CFF, en est la cause.

Les CFF indiquent qu'il faut s'attendre à des retards et des suppressions de trains. Les voyageurs de Lausanne à destination d'Olten (SO) et Zurich - ou inversement - circulent via Bienne (BE). Ceux voulant se rendre à Fribourg passent par Yverdon-les-Bains (VD). Des bus de remplacement sont mis en place pour le trafic régional. (ats/nxp)