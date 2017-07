Traqué dix ans, un as du vol dans les hôtels tombe

Rares sont les malfrats qui suscitent la fascination. C’est le cas avec un as mondial du vol, à l’histoire romanesque digne d’un Arsène Lupin. Présenté par les médias étrangers comme le plus grand arnaqueur de clients d’hôtels de luxe, Juan Carlos, un Colombien de 41 ans, a fait l’objet de livres, de documentaires et dispose même de sa propre page Wikipédia. L’élégant aigrefin parlant sept langues, connu sous une vingtaine d’alias, a passé une vingtaine d’années entre les cinq-étoiles et les prisons. Genève fait partie de son palmarès. Son vol commis ici il y a dix ans n’est pas resté impuni. La police genevoise a fini par le faire arrêter au Maroc, a appris 24heures.

Il agit toujours sans violence, selon un mode opératoire d’une surprenante simplicité. Il se fait passer pour un client logé à l’hôtel, fait croire qu’il a perdu la clé de sa chambre, l’obtient, puis rappelle le personnel, prétextant avoir oublié le code du coffre. Habile et convaincant, il se le fait ouvrir sans problème. France, Grande-Bretagne, Irlande, Etats-Unis, Hongkong: Juan Carlos a sévi ainsi à travers le monde, y compris en Suisse, dans un hôtel cinq étoiles du bout du lac.

Dix mois de prison au Maroc

Un jour de septembre 2007, installé dans le lobby, Juan Carlos repère un chef d’entreprise français d’origine indienne, à la retraite, et sa femme. Profitant de leur absence de l’hôtel, il se présente à la réception en donnant le nom du retraité d’une septantaine d’années, sans éveiller le moindre soupçon malgré la différence d’âge. En quelques minutes, il parvient à ses fins. Cartes de crédit en poche, il s’en va tranquillement faire ses emplettes à la rue du Rhône. Le préjudice est estimé entre 50 000 et 70 000 francs. La suite, c’est un proche de la famille, appelé en urgence, qui en parle comme si c’était hier.

«Lorsqu’on a réalisé qu’il avait pris les cartes de crédit, on a contacté American Express, qui était sur le point de nous alerter parce qu’elles étaient en train d’être vidées. Le voleur avait notamment acheté des malles chez Vuitton et se trouvait chez Jean Paul Gaultier lorsque les cartes ont été bloquées. Il ne s’est pas démonté, a embobiné la vendeuse, puis est ressorti. Des inspecteurs l’ont raté de quelques minutes!» raconte le témoin, fasciné par ce personnage.

Les années ont passé et les inspecteurs genevois n’ont pas oublié ce rat d’hôtel si particulier. Ils ont retrouvé sa trace en prison aux Etats-Unis, mais n’ont pas pu l’entendre. Et puis… «Placé sous mandat d’arrêt international depuis plusieurs années pour des faits de vol notamment, commis en 2007 à Genève, il a été arrêté au Maroc en 2016. Cette arrestation a été rendue possible grâce à la collaboration entre les polices genevoise et marocaine», confirme le porte-parole du Ministère public genevois. Le prévenu «a été extradé vers la Suisse et remis aux autorités de poursuite genevoises en juin dernier, dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui». Les lenteurs administratives au Maroc expliquent pourquoi celui qui acceptait son extradition n’a été transféré que des mois plus tard.

Un procureur genevois a finalement condamné vendredi Juan Carlos à six mois de prison ferme, en raison de ses antécédents judiciaires. Partie à la procédure, l’hôtel ne s’y oppose pas. De son côté, le Colombien, qui a passé «145 jours de trop derrière les barreaux, pourrait demander une indemnisation à l’Etat», souligne son avocate genevoise, Me Elodie Décombaz. Satisfaite de l’ordonnance pénale prononcée, elle réagit: «La justice reconnaît qu’il est un simple voleur et non un escroc comme le prétendaient les plaignants.» Et de relever: «Cette décision, quand bien même muette sur le sujet, tient compte, selon toute vraisemblance, des conditions de détention épouvantables et inhumaines dont mon client a eu à souffrir au Maroc pendant dix mois.» Là-bas, le Colombien mesurant 1,82 pour 115 kilos a perdu 41 kilos! Souhaitant «témoigner de ses conditions inhumaines de détention pour ceux qui y sont encore», il a accepté de s’exprimer, en français, à sa sortie de Champ-Dollon. Il raconte avoir vécu au Maroc «dans une cellule de 30 m2 avec 80 à 120 détenus» et avoir mangé des patates tous les jours, parfois accompagnées de cafards.

Une péripétie de plus marquant un parcours rocambolesque. Adolescent, il a quitté son pays natal en se cachant dans les roues d’un avion-cargo à destination des Etats-Unis. Les autorités n’ont pas voulu croire à cette technique. Qu’importe, les médias ont créé le mythe. Juan Carlos a tenté à nouveau d’émigrer aux USA, mais a été envoyé dans une prison fédérale. «C’était la meilleure université du crime. J’ai tout appris là-bas», dit-il.

Jamais les pauvres

Condamné à cinq reprises au total dans différents pays, il s’est échappé d’une prison anglaise avec l’habileté qui le caractérise, profitant d’un rendez-vous chez le dentiste. Toujours souriant, cheveux ondulés, le charmeur conteste avoir utilisé des dizaines d’identités, seulement «quatre ou cinq», ne dévoile pas le nombre de vols commis mais répond volontiers sur le plus beau, celui de la femme du roi d’Arabie saoudite, sans révéler son butin. The Guardian estimait en 2009 qu’il avait pu voler 1 million de dollars à travers le globe. Pourquoi vise-t-il les plus riches? «Je ne me suis jamais attaqué aux pauvres. Les millionnaires, eux, sont bien assurés.»

Désormais libre, comment voit-il l’avenir? Juan Carlos compte rentrer au plus vite au Mexique, où il réside, et trouver un travail. «Pourquoi pas dans un hôtel! s’exclame-t-il, amusé. Je pourrais les aider à évaluer les failles dans leur sécurité.» Comment savoir si ce beau parleur dit la vérité? Il rit à cette question. (24 heures)