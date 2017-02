Treize ans de prison pour le braqueur récidiviste

Treize ans de prison assortis d'un traitement psychothérapeutique intensif. Telle a été la sanction infligée ce jeudi par le Tribunal criminel au braqueur qui s'en est pris deux fois aux mêmes victimes habitant Collonge-Bellerive, ainsi qu'à une famille de Corsier. Les juges ont souligné qu'à l'âge de 36 ans, ce Tunisien de Bellegarde a passé presque vingt ans derrière les barreaux. Des antécédents «catastrophiques». Son «ancrage dans la délinquance est maintenant proche du grand-banditisme et ne peut pas être tolérée».

L'homme a été reconnu coupable d'extorsion, de brigandage, de menaces, de contrainte, de séquestration et de prise d'otage ainsi que de violation de domicile. Le tribunal constate que le butin et les armes «ont disparu à une vitesse déconcertante», aussi bien en 2011 qu'en 2015. Rien n'a été retrouvé. Les juges ne sont pas convaincus par la thèse de la dette du prévenu envers les frères D., les maîtres de Bellegarde, des truands qui le menaçaient et qui l'auraient poussé à commettre ces home-jackings. Les deux frères ne peuvent d'ailleurs plus parler car ils sont aujourd'hui morts de mort violente.

Le tribunal souligne «la ruse du prévenu, son acharnement, l'élévation de son niveau de violence avec la prise d'otage». Rien ne l'arrête, ni le nombre de ses victimes, ni la peur de la police, ni la pitié envers une femme enceinte et une autre en béquilles. «Sa faute est extrêmement importante. Il commet des brigandages avec une facilité déconcertante» alors qu'il vient d'être libéré conditionnellement et que «les autorités judiciaires genevoises ont cru à son amendement».

Pour les juges, les déclarations des victimes sont précises et cohérentes. Le prévenu est également reconnu coupable d'avoir prononcé des menaces à l'égard du directeur de Champ-Dollon. Il sera donc condamné à 13 ans de prison, mais la mesure d'internement requise par le procureur est écartée. Elle ne doit être prononcée que lorsque tous les autres moyens d'amendement ont été épuisés. Les juges veulent croire que ce n'est pas le cas pour ce braqueur. Il sera donc soigné, mais derrière les barreaux, comme le préconise l'expert-psychiatre.

Me Vincent Spira, avocat du condamné, annonce qu’il va faire appel.

(24 heures)