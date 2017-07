Trois botteleuses prennent feu en 2 heures

Hallwil (AG) Des flammes se sont échappées de la remorque et ont mis le feu à un champ en Argovie. Le sinistre s'est rapidement propagé en raison de la sécheresse. Plus...

Canton de Soleure Une botteleuse à paille a pris feu et l'incendie s'est étendu à un champ vendredi en fin d'après-midi à Lostorf (SO). Plus...