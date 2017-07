Trop de Suisses roulent encore sans phares le jour

Disciplinés et obéissants, les automobilistes suisses? Ils allument leurs phares de jour comme de nuit, affirment l’Office fédéral des routes (OFROU) et le Bureau de prévention des accidents (BPA). Pas moins de 97% des véhicules immatriculés en Suisse respecteraient cette obligation, en vigueur depuis 2014. L’OFROU s’en réjouissait fin juin (lire ci-dessous): «La meilleure visibilité des véhicules a permis de diminuer le nombre d’accrochages.»

Notre enquête laisse apparaître un tableau plus nuancé. Lundi dernier à 13 h 30, le soleil brille à Lausanne. Nous observons attentivement les cinquante premiers engins montant l’avenue de la Gare. Et surprise, seuls 39 véhicules roulent phares allumés. Même pointage une heure plus tard: 12 sur 50 sont en infraction.

Le lundi suivant, le temps est maussade. On se dit que la météo aura raison des récalcitrants et des étourdis. Postés au même endroit que la semaine dernière, nous dénombrons 10 véhicules sur 50 avec les feux avant éteints. La pluie n’y change rien dans ce secteur: près d’un automobiliste sur cinq circule sans allumer ses phares.

Vaud a émis 157 amendes

Direction l’autoroute pour un autre relevé. En vingt minutes de trajet à 120 km/h sur le tronçon Lausanne-Yverdon, nous ne croisons presque aucun véhicule hors la loi. Le contraste avec le centre-ville de Lausanne est frappant. La part de 97% de bons élèves mise en exergue par le BPA ne semble pas être une réalité partout.

Qu’en pense la police? Dans le canton de Vaud, on répond par un chiffre. Celui du nombre d’amendes à 40 fr. prononcées depuis début 2017. «La police cantonale en a déjà établi 157», indique son répondant presse, Arnold Poot, sans pouvoir établir de comparaison avec les années précédentes. Les policiers municipaux ont aussi la compétence de réprimer les phares éteints, mais aucune statistique globale n’est tenue.

A Genève, pas de registre du nombre d’amendes. Le porte-parole, Silvain Guillaume-Gentil, estime toutefois qu’environ 30% des voitures circulent sans feux de jour ou de croisement. Il note cependant, comme son homologue vaudois, «qu’une chasse aux phares éteints au travers de contrôles spécifiques n’est pas pour autant à l’ordre du jour. Les contrôles de routine suffisent».

La proximité de la France pourrait expliquer cette proportion élevée de conducteurs ne respectant pas la loi. Sur l’aire autoroutière

de Bavois-Alpes, nous interrogeons trois ressortissants de l’Hexagone. Tous ignoraient la spécificité de la loi suisse. En France, mais aussi en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Espagne et au Portugal, allumer ses feux durant la journée n’est que recommandé. En revanche, l’Italie et les pays du nord et de l’est de l’Europe connaissent la même obligation qu’en Suisse, relève le Touring Club Suisse. Les automobilistes partagés

Du côté de ceux qui connaissent le Code de la route, qu’est-ce qui fait que certains allument leurs phares et d’autres pas? Conductrice régulière, Chantal Bessire évalue à 10% le taux de contrevenants. «J’en fais parfois partie, par oubli, mais c’est plutôt devenu un automatisme.»

D’autres craignent simplement la prune. «J’allume mes feux avant parce qu’on est bien obligé. Mais je trouve cela ridicule, soupire le Genevois Pierre-Edmond Gilliard. Cela se justifie par mauvais temps ou dès 18 heures, mais sinon… A part pour remplir les caisses de l’Etat, je ne vois pas bien le sens. Les ampoules s’usent plus rapidement, sans compter la consommation d’énergie supplémentaire.»

Arnaud Wolff ne partage pas cet avis critique. Avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, ce Zurichois enclenchait déjà systématiquement ses phares. «C’est une bonne chose, car même de jour on aperçoit mieux les autres véhicules, surtout sur l’autoroute.»

Reste que les automobilistes seront toujours moins nombreux à avancer feux éteints. Presque tous les nouveaux véhicules disposent d’un allumage automatique au démarrage. Et ceux qui roulent avec des autos plus anciennes ont parfois leurs astuces pour ne pas oublier ce geste. «Certains scotchent le mot «PHARES!» sur leur tableau de bord, sourit Guido Baraldini, propriétaire d’un garage à Belmont. Ils peuvent aussi fixer sur leur pare-chocs des ampoules LED qui s’allument en même temps que le moteur, voire programmer l’allumage automatique.» Mais ces demandes, «fréquentes après l’introduction de la nouvelle loi, sont désormais pratiquement inexistantes», observe le garagiste vaudois. (24 heures)