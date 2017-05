Un Genevois radicalisé est libéré mais reste encadré

Il est soupçonné d’avoir voulu rejoindre à l’étranger une organisation terroriste. Un Genevois âgé de 30 ans, placé en détention provisoire pendant neuf mois dans le canton de Berne, a été remis en liberté lundi, a appris 24 heures. Il est désormais soumis à un encadrement strict.

Repéré à cause de son comportement inquiétant et mis en garde par la police à l’automne 2015, H., qui fréquentait les milieux de l’extrême droite, est malgré tout parti en Turquie. Sorti des écrans radars des autorités, il est réapparu en août 2016 en Suisse, où il a été arrêté et placé en détention provisoire, prolongée deux fois.

Chargé de la procédure, le Ministère public de la Confédération (MPC) «confirme que le prévenu arrêté le 9 août 2016 à l’aéroport de Zurich, à son retour de Turquie, a été remis en liberté». Dans son cas, «des mesures de substitution ont été ordonnées». Elles peuvent durer jusqu’à la clôture de l’instruction.

De quoi s’agit-il? Selon nos sources, H. a notamment l’obligation de se présenter deux fois par semaine auprès des services de police genevois. Ses documents d’identité ont été saisis. Il doit se soumettre à un programme d’occupation mis en place par le Service de probation et d’insertion. Il a l’interdiction de quitter le territoire genevois ainsi que d’entretenir des relations avec les médias et des groupes de personnes en lien avec la procédure pénale en cours. Peu loquace pendant des mois, le binational suisse et tunisien a récemment apporté des explications aux enquêteurs, condition sine qua non d’une libération. Son avocat n’a pas répondu à nos sollicitations.

L’histoire de H. est étroitement liée à celle d’un autre Genevois, âgé de 21 ans, parti quelques jours après H. pour la Turquie. Arrêté en Suisse en juin 2016, placé six mois en détention provisoire, il était sorti de prison en décembre dernier, lui aussi soumis à des mesures de substitution.

Tous deux sont prévenus d’avoir violé la loi fédérale interdisant les groupes Al-Qaida, Etat islamique et les organisations apparentées. La justice leur reproche aussi leur soutien, voire leur participation, à une organisation criminelle. Ils risquent jusqu’à cinq ans de prison.

Le nombre de voyageurs motivés par le djihad qui, partis de Suisse, ont été ou sont actuellement dans des zones de conflits s’élevait à 88 en avril, selon le Service de renseignement de la Confédération. Parmi eux, 11 sont de retour avec certitude. (24 heures)