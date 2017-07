Un boa constrictor retrouvé sur les bords de l'Arve

Python, anaconda ou boa? Difficile de statuer quand on n'est pas un expert. Toujours est-il que c'est un beau spécimen que les pompiers de Genève ont récupéré dimanche. Averti à 18h, le Service d'incendie et de secours (SIS) envoie un fourgon de 1er secours au 11 quai Charles Page. «Ce sont des enfants qui l'ont vu, sur les cailloux, au bord de l'Arve», explique David Mautone du bureau des opérations du SIS. Les parents donnent l'alerte. Les trois sapeurs pompiers qui se rendent sur place embarquent la bête à l'aide d'un crochet. Le tout dans le calme.

Agé de 2 ans environ

Après une nuit à la caserne, le serpent a rejoint lundi le vivarium de Meyrin. «Pour le moment, il va bien, indique Raoul Gonzalez, le responsable des gardiens d'animaux. Il a visiblement mangé quelque chose. On attend de voir son état une fois qu'il aura fait ses besoins, d'ici trois à cinq jours mais aussi après sa mue.» Selon ce spécialiste, il s'agit d'un boa constrictor, âgé de 2 ans environ, d'où sa petite taille. «Il mesure à peine un mètre. Adulte, il peut atteindre 3 mètres.»

Il confirme que ce genre d'animaux, que l'on peut croiser à l'état sauvage en Amérique latine, ne se balade pas habituellement dans la nature genevoise. «Il a dû s'échapper d'un vivarium ou alors son propriétaire s'en est débarrassé», poursuit Raoul Gonzalez. L'occasion de rappeler qu'«il faut bien réfléchir avant de prendre un NAC (Nouveaux animaux de compagnie). Et surtout regardez quelle taille il fera une fois adulte.»

«Pas très dangereux»

A noter: le boa constrictor n'est pas venimeux. Il tue ses proies en les entourant et en les privant d'oxygène. «Un jeune spécimen comme celui-ci n'est pas très dangereux, estime le gardien d'animaux. Moins qu'un chien quand il vous mord.» Le vivarium attend désormais que le propriétaire de l'animal se manifeste afin de lui rendre son serpent. «Sinon on le garde ou on le place dans un autre vivarium», conclut Raoul Gonzalez. (24 heures)