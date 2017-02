Un député suisse sera décoré par la Russie

A une voix près, le Grand Conseil genevois a autorisé jeudi soir Guy Mettan à recevoir la médaille de l'Ordre de l'amitié décernée par la Fédération de Russie. Dans les faits, le député PDC, qui possède aussi le passeport russe, a déjà reçu cette distinction.

Le règlement du Parlement interdit aux élus de recevoir une décoration d'un gouvernement étranger sans son autorisation. Raison pour laquelle le bureau du Grand Conseil a déposé une proposition de résolution autorisant Guy Mettan à accepter la distinction de l'Ordre de l'amitié de la Fédération de Russie.

La gauche a refusé de lui accorder cette autorisation. Le député écologiste François Lefort a souligné que cette médaille provient d'un Etat corrompu, prompt à emprisonner ou à éliminer tout opposant politique. Pour Pierre Vanek, d'Ensemble à gauche, cette dérogation ne doit pas être accordée pour une médaille décernée par Vladimir Poutine, dont le régime n'est pas démocratique.

Pour le socialiste Thomas Wagner, Genève a une place privilégiée dans le monde en raison de sa neutralité. Raison pour laquelle son collègue député doit se garder de recevoir une médaille d'un Etat étranger. «Il pourra l'accepter lorsqu'il aura terminé son mandat», a-t-il conclu.

Rapprochement avec la Russie

Eric Leyvraz, de l'UDC, a souligné que M. Mettan reçoit une décoration de son propre pays, puisqu'il détient un passeport russe. Selon lui, le député PDC n'est, en outre, pas un thuriféraire du régime de Poutine. Indépendamment de savoir si M. Mettan a le droit de recevoir cette médaille, Pascal Spuhler, du MCG, a indiqué qu'il l'avait, de fait, déjà reçue. Dans les rangs du PDC, Jean-Luc Forni a rappelé que son collègue de parti a adopté une petite fille russe en 1994. Chef du Club suisse de la presse, M. Mettan a oeuvré pour un rapprochement entre la Suisse et la Russie. Au final, le député a été autorisé par 36 voix, contre 35 non et 14 abstentions à recevoir la médaille de l'Ordre de l'amitié. (ats/nxp)