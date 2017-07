Un incendie dans un atelier fait un blessé grave

Un atelier jouxtant une entreprise de décoration a été ravagé par les flammes vendredi matin à Cressier (NE). Une personne qui y travaillait a été grièvement brûlée. Elle a été héliportée au CHUV.

L'alarme a été donnée à 09h40, signalant une explosion et un incendie, a indiqué la police cantonale neuchâteloise dans un communiqué. Une vingtaine de pompiers et six véhicules sont intervenus, ainsi qu'une ambulance et une douzaine de policiers.

Le feu était sous contrôle en fin de matinée. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances du sinistre. (ats/nxp)