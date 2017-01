Un pour cent de «biokérosène» au décollage de Genève

André Schneider, le nouveau directeur général de Genève Aéroport, a indiqué mardi au 19:30 de la RTS que les avions décollant de Genève pourront prochainement incorporer 1% de biocarburant constitué à partir de déchets de plantes. «»Et plus dans un proche avenir. Il s'agira d'une première mondiale», a prétendu le directeur de Genève Aéroport.

Cette bonne résolution s'inscrit dans une politique continue de réduction de l'impact environnemental de l'aéroport. Elle répond à la nouvelle pression qu'entendent exercer les riverains de Cointrin et d'autres milieux inquiets de la croissance rapide de la plate-forme aéroportuaire. Le nombre des passagers transportés a augmenté de 60% en dix ans. Il a dépassé 16 millions en 2016, a annoncé la Tribune de Genève dans ses éditions de mardi. L'Office fédéral de l'air s'attend à 25 millions de passagers en 2030.

Une initiative populaire pour un pilotage démocratique de l’aéroport de Genève, menée notamment par la conseillère nationale Verte Lisa Mazzone, s'en prend aux vols à bas prix et demande un développement maîtrisé et concerté de notre aéroport a été déposée le 15 décembre dernier, forte de 14'500 signatures. Interrogé par Darius Rochebin, André Schneider a souligné que «la politique «low cost» s'étendait dorénavant au secteur professionnel et qu'EasyJet ne dessert pas que des destinations touristiques».

Dans un entretien accordé en octobre à la Tribune de Genève, le nouveau patron de l'aéroport indiquait que «la croissance n’était pas un but en soi». Tout en rappelant que Cointrin emploie plus de 10'000 personnes et qu’il génère 1,8 milliard de francs de retombées économiques. Tout compris, impacts directs et indirects, résumait André Schneider, on arrive à 7,2 milliards de francs et 40'000 postes de travail. (24 heures)