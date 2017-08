«Une belle réussite» pour la Plage des Six Pompes

La 24e édition de la Plage des Six Pompes, qui s'est terminée samedi soir, a été «une belle réussite». «La météo, caniculaire, a fait la part belle aux arts de la rue dans tous les espaces qui leur ont été dédiés», se sont félicités les organisateurs dans un communiqué. Théâtre, poésie, cirque, danse, humour et déambulations étaient au rendez-vous.

Parmi les découvertes «les plus convaincantes», les organisateurs citent les prestations d'AFUMA («Les échassiers du Togo»). Leurs prouesses à quatre mètres du sol «en auront scotché plus d'un». Le Duo Full House a également conquis le public avec leur spectacle «Alta Cultura».

Un manège doux et poétique

Et les petits n'ont pas été en reste: «Le manège du Contrevent» de la compagnie Grandet Douglas, a présenté un «petit bijou de poésie et de douceur, incitant à la rêverie, au calme et à la contemplation», ravisant le coeur des enfants, mais aussi celui des grands.

En sept jours, 45 compagnies ont donné plus de 220 représentations. Une dizaine de pays, dont la Nouvelle-Calédonie, le Togo ou encore la Côte d'Ivoire et, pour la première fois un pays scandinave, la Finlande, étaient représentés. La Plage des Six Pompes a aussi fait la part belle aux compagnies suisses avec de nombreux spectacles estampillés label SwissMad.

Le festival avait attiré 80'000 spectateurs en 2016. Elle avait atteint un record en 2015 avec une affluence de près de 100'000 personnes. L'accès est libre: les artistes sont rétribués en faisant circuler un chapeau dans lequel le public dépose la somme qu'il veut. Cette année, plus de 550 bénévoles se sont engagés pour faire vivre la manifestation. La 25e édition se déroulera du 5 au 11 août 2018. (ats/nxp)