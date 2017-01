Une famille russe décimée dans un grave accident

Une voiture a dévalé une pente sur plus de 200 m, samedi vers 10h, sur la route du col de la Forclaz (VS). Le conducteur et une passagère n'ont pas survécu, tandis que deux enfants, âgés de 15 et 11 ans, ont été hospitalisés dans un état grave.

Une famille russe de passage se trouvait à bord du véhicule, qui circulait en direction de Martigny. Le père a voulu se garer sur une place d'évitement mais, lors de cette manoeuvre, et probablement à cause de la neige sur la chaussée, la voiture est sortie de la route, écrit dimanche la Police cantonale valaisanne.

L'auto s'est alors mise à glisser en bas de la pente et ne s'est immobilisée que 225 m plus bas, dans un pierrier.

Les secours n'ont pu que constater le décès du conducteur de 36 ans. Son épouse, âgée de 37 ans, a été emmenée à l'hôpital de Sion mais a succombé à ses blessures peu après son admission.

Les deux enfants du couple, une fille de 15 ans et un garçon de 11 ans, ont également été emmenés à l'hôpital de Sion avant d'être transférés à l'hôpital de l'Ile, à Berne. Leur pronostic vital n'est plus engagé, précise encore la Police cantonale valaisanne.