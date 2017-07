Une panne met à mal le tri des bagages à Genève Aéroport

On l’appelle le «tribag» dans le jargon. Cette machine sert, comme son petit nom l’indique, à trier les bagages des milliers de passagers qui transitent chaque jour par Genève Aéroport. Mais, en ce dimanche matin, le tribag est tombé en panne. «Juste avant l’ouverture», précise Bertrand Stämpfli, chef du service communication de l’infrastructure aéroportuaire.

Résultat: des dizaines de valises et autres sacs pourraient bien ne pas arriver à destination en même temps que les passagers. «Il y aura certainement des cas. Mais il est pour le moment impossible de savoir combien», poursuit Bertrand Stämpfli. A charge ensuite à la compagnie aérienne de faire en sorte que le bagage rejoigne son propriétaire.

A Genève Aéroport, c’est à une véritable course contre la montre que se livrent les employés. «On a basculé la machine en mode dégradé, indique le chef du service communication. Une partie du système fonctionne manuellement pendant qu’on répare la panne.» Tous les volontaires présents, dont les pompiers de réserve, prêtent mains fortes aux bagagistes.

Le but est de désengorger l’aérogare et de tout faire pour que les gens puissent monter dans leur avion. «Pour le moment, cet incident opérationnel n’entraîne pas de retard des vols», souligne Bertrand Stämpfli. Et de conclure: «On a bon espoir que la machine puisse refonctionner à pleine capacité d’ici la fin de la matinée.»

(24 heures)